Nadal et Ferrer alignés en simple face à l'Allemagne en 1/4 de finale de Coupe Davis

C'est l'heure du grand retour pour Rafael Nadal. Absent des courts depuis le mois de janvier et sa défaite en quart de finale de l'Open d'Australie face à Marin Cilic, l'Espagnol va reprendre officiellement la compétition ce week-end lors du quart de finale de Coupe Davis entre l'Espagne et l'Allemagne. Convoqué par Sergi Bruguera, le nouveau capitaine de la Roja, Rafa a finalement été retenu pour disputer le simple. Un programme corsé pour un retour. Il n'avait plus mis les pieds en Coupe Davis depuis septembre 2015 et le barrage disputé face au Danemark.

Opposé à Philipp Kolschreiber dans le deuxième match de simple, qui se déroulera vendredi dans les Arènes de Valence, le Majorquin va enfin pouvoir regoûter aux joies de la compétition après trois mois d'absence. Mais plus que ce match de reprise, c'est la proximité d'un duel potentiellement décisif avec Alexander Zverev, dimanche, qui fait déjà saliver. Finaliste à Miami, le joueur d'Hambourg a retrouvé une partie de son niveau de 2017. Le feu contre le feu, ça promet.

Nadal est opérationnel

Touché au psoas en Australie, mis sur le carreau à cause de son genou droit à Bercy et Londres, Nadal en a bavé physiquement depuis la fin de saison 2017. Si cette première blessure au psoas subie lors de son quart de finale à Melbourne, l'avait éloigné des courts un mois et demi, c'est bien la seconde qui a compliqué tous ses plans et l'a renvoyé à l'infirmerie pour un gros mois.

Touché musculairement cette fois lors d'un entraînement effectué à Acapulco, le joueur de Manacor avait dû repousser sa rentrée à la saison sur ocre, son grand objectif de la saison. "La chose négative c'est que la douleur est revenue dans la zone déjà affectée et ce n'est pas quelque chose d'inhabituel", avait précisé début mars Angel Ruiz Contorro, le médecin personnel de Nadal. Depuis les paroles de son homme de confiance, Nadal n'a subi aucune complication majeure lors de sa rééducation.

Bruguera fait confiance à la vieille garde, l'Espagne veut rester maître chez elle

Outre Nadal, Sergi Bruguera a décidé de faire confiance à sa vieille garde à Valence. L'autre joueur de simple aligné sera le local David Ferrer. Le droitier de 36 ans devra ouvrir le bal face à Alexander Zverev vendredi matin. Les deux hommes s'étaient offert un combat de mutants lors du 3e tour du dernier Masters 1000 de Miami, finalement remporté par le 4e mondial (2-6, 6-2, 6-4). En double, en l'absence de Pablo Carreño Busta, blessé et forfait, c'est la paire Feliciano Lopez / Marc Lopez qui devra en découdre face à Tim Puetz / Jan-Lennard Struff.

Invaincue à domicile depuis 1999 dans la compétition, et sa sortie de route subie face au Brésil à Lérida, l'Espagne sera en quête d'un 27e succès de rang sur ses terres à Valence. En cas de succès final en novembre, la Roja égalerait son record de 29 succès consécutifs établi entre 1949 et 1964.