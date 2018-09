Coupe Davis : Noah évoque une "page qui se tourne", Bruguera juge "très bien" la réforme

A quelques jours de la demi-finale entre la France et l'Espagne à Lille, qui sera pour le perdant sa dernière rencontre dans la compétition dans son format actuel, Bruguera et Noah ont exposé leurs divergences. "Je trouve que c'est très bien. Le plus important pour la Coupe Davis, c'est d'essayer que les meilleurs joueurs jouent. Avec le format actuel, c'est difficile en raison du calendrier. Je crois qu'avec ce nouveau format ça sera plus facile de compter avec les meilleurs joueurs", a plaidé Bruguera.

" Il y a un peu de nostalgie "

"C'est une page qui se tourne. Dans ma carrière, j'ai des souvenirs extraordinaires de Coupe Davis, que je n'ai pas eus sur le circuit. Il y a des personnes qui ont décidé que ça ne comptait pas et qu'il valait mieux faire une autre épreuve", a déploré Noah. "Peut-être qu'elle va satisfaire certains, mais ça ne sera jamais la Coupe Davis. La Coupe Davis comme on la connaît, c'est terminé... Il y a un peu de nostalgie", a ajouté le Français, détenteur du record de nombre de victoires en tant que capitaine avec trois sacres (1991, 1996, 2017).

Le mois dernier, la Fédération internationale de tennis (ITF) avait approuvé le projet entérinant la réforme controversée de la Coupe Davis, vieille de 118 ans. L'habituelle compétition étalée sur quatre week-ends de trois jours laissera place dès 2019 à une phase finale raccourcie regroupant 18 équipes, disputée sur terrain neutre sur une semaine en novembre, pour clôturer la saison.