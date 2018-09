Noah sur Paire : "On attend de voir quand il va casser cinq ou six raquettes, vous allez kiffer..."

Ses choix sont toujours attendus. Mais certains plus que d'autres. Autant dire que la France du tennis attendait de voir si Yannick Noah allait oser lancer dans le grand bain et sans bouée l'imprévisible Benoit Paire. Eh bien, le capitaine de l'équipe de France l'a fait. Derrière Lucas Pouille, numéro 1 des Bleus, on retrouvera le 54e joueur mondial qui, de fait, aura l'immense honneur d'ouvrir le bal pour sa première sélection en équipe de France.

Le vainqueur de Roland-Garros 1983 sait qu'il prend un risque. Mais il est calculé. "Le choix n'était pas facile, a-t-il reconnu après le tirage au sort. Le niveau des joueurs est assez égal. Les joueurs ont fait une belle préparation. J'essaie de prendre tout en considération : les face-à-face, les matches passés, les scores, les différents types de jeu car certains se marient mieux que d'autres. Pour ce match (contre Pablo Carreno Busta) je n'ai pas hésité longtemps. Benoit va commencer." Le bilan de Paire face à son adversaire de vendredi est parfaitement équilibré (3-3 sur le circuit principal).

Yannick NoahAFP

" L'excitation d'avoir la possibilité de travailler avec Benoît "

Si Noah a fait le choix Paire, c'est aussi pour la simple et bonne raison que l'impression du moment est bonne, ainsi que le feeling qui est bien passé depuis le début de la semaine à Lille. "Benoit s'est intégré très rapidement à l'équipe aux entraînements et ça s'est vraiment bien passé. Il est en forme, il joue bien", s’est réjoui le capitaine des Bleus.

Aligner Paire, c'est quand même plonger dans l'inconnu. Le joueur de 29 ans reste un talent hors pair qui possède les défauts de ses qualités. A savoir : il peut exceller puis dégoupiller dans la seconde, ou pas loin. Et ça, évidemment, Yannick Noah n'a pas tellement de prise sur cela. Mais pas de quoi effrayer le patron. "Il y a beaucoup de gourmandise. D'un côté, il y a l'excitation d'avoir la possibilité de travailler avec Benoît. Ca faisait longtemps qu'il était aux portes de l'équipe de France. Je voulais voir comment ça allait se passer avec le groupe, sa réaction à l'entraînement".

Et si jamais Paire, qui représente un pays et non plus sa seule personne, pète un plomb ? Yannick Noah, maitre es communication, a trouvé la pirouette. "Il y a de la gourmandise car on attend de voir quand il va casser cinq ou six raquettes. Et là, vous allez kiffer et voir ma gueule, ça va être marrant ! On s'est dit pas plus que trois raquettes par set ! Tant qu'il ne la casse pas sur ma gueule, ça va..."

Quid de l'intéressé ? "Je suis très honoré de ma première sélection, très content de jouer demain. En tout cas j'ai hâte d'y être, a-t-il confié. On est en forme, on a envie de gagner." Jeudi, c'était Paire le sage. Vivement vendredi.