Paire, l'entame parfaite

Première sélection et premier point pour Benoît Paire ! Le Français, qui disputait ce vendredi son premier match de Coupe Davis, s'est imposé lors du premier simple de la demi-finale face à l'Espagne. Il a dominé le numéro un espagnol Pablo Carreno Busta en trois manches (7-5, 6-1, 6-0) et 1h54 de jeu. Un succès tout en maîtrise, facilité par la blessure à la cuisse gauche de son adversaire, qui apporte le premier point à l'équipe de France. Au tour maintenant de Lucas Pouille de rentrer sur le court pour tenter d'apporter le deuxième.

On attendait avec impatience d'assister à la première de Benoît Paire en Coupe Davis, et le Français n'a pas déçu. Face à Pablo Carreno Busta, l'Avignonnais a bien débuté la rencontre en ayant des balles de break en premier. Mais pollué par un service totalement déréglé, il a cédé sa mise en jeu en servant deux doubles fautes de suite. Bien canalisé par Yannick Noah sur la chaise, Benoît Paire ne s'est pas frustré et a montré plus d'agressivité sur les secondes balles de l'Espagnol pour refaire son retard et le coiffer au poteau, en sauvant notamment trois balles de set (7-5).

15 des 16 derniers jeux remportés

Après avoir réussi à retourner la situation à son avantage, Benoît Paire à survoler le reste de la partie. Bien aidé par la blessure à la cuisse gauche de Pablo Carreno Busta, qui s'est fait strapper à la fin du deuxième set, l'Avignonnais a remporté 15 des 16 derniers jeux du match, en s'offrant le luxe de mettre une bulle à l'Espagnol en guise de point final.

Une très belle première en Coupe Davis pour Benoît Paire, qui a montré une belle communion avec le public pendant le match et de belles accolades avec ses coéquipiers et son capitaine après sa victoire. Grâce à son numéro deux, l'équipe de France mène un à zéro face à l'Espagne avant l'entrée sur le court du numéro un Lucas Pouille. Une très belle entrée en matière.