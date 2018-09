Rafael Nadal forfait pour France - Espagne

Il a quitté New York sans pouvoir défendre ses chances, vendredi soir. Mené 2 sets à rien par Juan Martin Del Potro, Rafael Nadal a jeté l'éponge. Touché au genou droit, le numéro 1 mondial ne pouvait pas aller plus loin. Un peu moins de vingt-quatre heures après, ce que l'on présageait a été officialisé par la fédération espagnole de tennis : Rafael Nadal ne verra pas Lille, de vendredi à dimanche prochain.

Vidéo - L'abandon de Nadal : Mené deux sets à rien, Rafa a préféré jeter l'éponge 01:53

Vendredi soir, après son abandon, Nadal souffrait trop pour continuer et pour tirer des plans sur la comète. "La douleur était beaucoup trop forte. Elle est arrivée lors du premier set à 2-2, 15-0. Je l'ai ressentie tout de suite et je l'ai indiqué à mon box. J'ai d'abord pensé que cela allait s'améliorer au fur et à mesure de la rencontre, mais cela ne s'est pas passé comme ça", expliquait-il. Samedi, il a dû se résoudre à passer son tour. Sergi Bruguera, capitaine de la Roja, l'a remplacé par Albert Ramos-Viñolas (52e mondial). Il rejoint Pablo Carreno Busta (12e), Roberto Bautista-Agut (22e), Feliciano Lopez (63e) et Marcel Granollers (107e), eux aussi retenus.

Côté français, Yannick Noah a fait appel à Benoît Paire pour la première fois. Le capitain de l'équipe de France a également convoqué Lucas Pouille. Nicolas Mahut, Richard Gasquet et Julien Benneteau.