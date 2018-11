Touché aux adducteurs, Tsonga n'est pas sûr de pouvoir rejouer ce week-end

Soyons clairs : il est peu probable que Jo-Wilfried Tsonga ait besoin de jouer dimanche. S'il est aligné, ce sera pour un cinquième match décisif contre Borna Coric. Pour en arriver là, il faudra gagner le double samedi, ce qui, sans être simple, apparaît du domaine du possible, puis remporter le premier simple dimanche, face à Marin Cilic. Que cette mission incombe à Jérémy Chardy ou Lucas Pouille, elle s'annonce, sinon impossible, en tout cas pour le moins compliquée. Mais si par bonheur pour eux les Bleus devaient se retrouver dans cette configuration, Yannick Noah pourrait avoir un gros souci.

Car Jo-Wilfried Tsonga, en plus d'avoir bu la tasse contre Cilic vendredi (défaite 6-3, 7-5, 6-4), a terminé le match blessé. A 2-2 dans le troisième set, le Manceau a ressenti une douleur aux adducteurs. "Il était proche de l'abandon, mais on a décidé de continuer, il y avait tout le public, il fallait continuer", a confié le capitaine tricolore.

" Ce n'était pas concevable d'abandonner pour moi "

"Quand je suis sorti du court, quand les médecins m'ont testé, ils m'ont dit 'peut-être que ce serait mieux que tu arrêtes', a confirmé Tsonga. Ce n'était pas concevable d'abandonner pour moi, le match était en cours. Il y a 25 000 personnes dans le stade. Il y en a encore bien plus qui sont derrière leur poste de télévision, qui nous regardent. Pour moi la moindre des choses, c’était de perdre, très bien, mais avec la tête haute, me bagarrer jusqu'au bout."

Mais l'alerte musculaire est suffisamment sérieuse pour compromettre l'éventuelle présence de JWT sur le court dimanche. "Il semble que j'ai une petite lésion ou une petite élongation sur un adducteur mais il n'y a rien de sûr pour le moment, parce qu'on est trop proche de l'événement pour voir quelque chose, a expliqué Tsonga après sa défaite. Demain matin (samedi, NDLR), je vais faire des examens et j'en saurai plus. Je vais attendre le diagnostic. Une fois que je l'aurai, on pourra dire : il peut ou il ne peut pas."

Jo-Wilfried Tsonga a-t-il payé la charge de travail imposée lors du stage préparatoire ? Possible. Au repos forcé pendant sept mois, l'ancien numéro un français a infligé à son corps de gros efforts ces trois dernières semaines. Mais pour Yannick Noah, c'était un risque à courir. "C'est possible que ce soit un contrecoup, oui, admet-il. Est-ce que c'est la surcharge d'entraînement ? Le stress ? L'adversaire qui te fait jouer à un niveau auquel tu n'es plus habitué et sollicite trop ton corps ? Je ne sais pas, c'est difficile à dire. Mais de toute façon, il n'y avait pas d'autres solutions. Si on voulait accrocher notre chance (sic), aussi petite soit-elle, ça passait par un travail important."