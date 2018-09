Vainqueurs du double, les Etats-Unis s'offrent un sursis contre la Croatie

Tout se jouera dimanche! Le double américain, composé de Mike Bryan et Ryan Harrison, a dominé son homologue croate en cinq sets et près de cinq heures de jeu, samedi, pour permettre aux Etats-Unis de revenir à 2-1 en demi-finale de la Coupe Davis. A Zadar, sur ses terres, le double croate Ivan Dodig et Mate Pavic n'a pas su imiter Borna Coric et Marin Cilic, vainqueurs de leurs matches de simple, respectivement face à Steve Johnson et Frances Tiafoe. Dodig et Pavis se sont inclinés 7-5, 7-6 (6), 1-6, 6-7 (5), 7-6 (5) au terme d'une intense bataille.

"C'est génial de remporter un match pour son pays", a admis Bryan, qui à 40 ans, est sorti de sa retraite pour aider la team USA en Coupe Davis. "7-6 dans le 5e set, à l'extérieur et sur terre battue, ce match était fort et je ne l'oublierai jamais", a-t-il confié sur le site officiel de la compétition. Pour savoir qui affrontera en finale la France, tombeuse de l'Espagne dans l'autre demie (3-0), il faudra donc attendre dimanche et les deux doubles décisifs entre Cilic et Johnson puis entre Coric et Tiafoe.