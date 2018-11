Yannick Noah convoque un groupe sans surprise pour la finale, avec Pouille en leader

Ce n'est pas vraiment une surprise. Dès le 1er novembre, au lendemain de l'élimination de tous les Français à Bercy, Yannick Noah avait tranché net pour la finale de Coupe Davis révélant une liste de six joueurs préselectionnés. Ce sont les mêmes qui ont été confirmés ce mardi, moins Richard Gasquet, qui avait annoncé son forfait la veille. Le capitaine n'a donc même pas eu à se torturer l'esprit pour composer son groupe : sans Gasquet, il a retenu les cinq autres présélectionnés.

Ainsi, Lucas Pouille sera une nouvelle fois le leader des Bleus. Derrière lui, Jo-Wilfried Tsonga et Jérémy Chardy. Nicolas Mahut et Pierre-Hugues Herbert, eux, devraient disputer le double. Du côté de la Croatie, le groupe convoqué par le capitaine Zeljko Krajan a été dévoilé ce mardi matin. Marin Cilic et Borna Coric seront bien évidemment de la partie. Mate Pavic, Franko Skugor et Ivan complètent la liste.

Pour rappel, la finale de la Coupe Davis se déroule du 23 au 25 novembre prochains à Lille.