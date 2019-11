Et dire que dans tout ça, Rafael Nadal était censé être dos au mur. Contraint de ramener un point aux siens après la défaite de Pablo Carreño Busta face à Guido Pella, le N.1 mondial n'a pas tremblé contre Diego Schwartzman. Mais alors vraiment pas. En 1h02, il a littéralement expédié son adversaire (6-1, 6-2) devant un public encore une fois clairsemé, vendredi soir à Madrid. Menée, l'Espagne revient à hauteur de l'Argentine (1-1) dans un quart de finale de Coupe Davis où le double sera décisif.

Schwartzman dépité

Intraitable, Nadal n'a donc laissé aucune chance au pauvre Schwartzman. Pas venu pour plaisanter, il ne lui a même pas permis d'avoir la moindre balle de break. Impuissant et dépassé, l'Argentin s'est fait littéralement dévorer. Pour vous donner un ordre d'idée, il n'a marqué que deux points sur service Rafa dans le premier set. Au total, il en a gagné... six. Un carnage.

Dans la deuxième manche, même topo. Après un énième point perdu, le 14e mondial a haussé les épaules comme pour dire : "Mais qu'est-ce que je peux bien faire ?". On le comprend. Pour Nadal, mission accomplie. Désormais, tout repose sur le double, et en l'occurrence pour l'Espagne, sur Marcel Granollers et, encore, Rafael Nadal (qui remplace Feliciano Lopez, initialement prévu pour cette rencontre). Ils seront opposés dans la soirée à Maximo Gonzales et Leonardo Mayer.