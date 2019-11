Rafael Nadal n’a plus qu’à conclure pour que la fête soit totale. Dimanche, Roberto Bautista Agut a idéalement lancé l'Espagne en finale de la nouvelle version de la Coupe Davis. Quelques jours seulement après la disparition de son père, le 9e joueur mondial a fait preuve d’une sacrée force mentale pour disposer du jeune Canadien Félix Auger-Aliassime (7-6, 6-3) en 1h48 de jeu dans le premier simple de la journée. Cette victoire permet à son compatriote, numéro 1 mondial, d'aborder son match face à Denis Shapovalov dans les meilleures conditions possibles avec le Saladier d’argent à la clé.

On pensait ne plus le revoir en action cette semaine dans la Caja Magica. Mais Roberto Bautista Agut a rendu hommage à son père de la plus belle des manières. Ce dimanche, il ne jouait pas seulement pour son pays ou pour ses coéquipiers et cela s’est vu. Il n’a rien lâché comme à son habitude, mais il est aussi allé chercher les supporters espagnols comme rarement, habité par une volonté inébranlable. Face à lui et au public surchauffé de Madrid, Félix Auger-Aliassime n’a pas démérité pour son baptême surprise dans la compétition mais son niveau s’est peu à peu effrité.

Auger-Aliassime n'avait pas assez de jambes

Le Canadien a même été le seul à obtenir une balle de break dans le premier set à 4-3 en sa faveur mais son retour de revers lui a échappé. Dans le jeu décisif, il a toutefois craqué, multipliant les fautes directes (43 en tout dans le match !) pour perdre les cinq derniers points et laisser son adversaire virer en tête. Auger-Aliassime, qui n’avait plus joué en compétition depuis le Masters 1000 de Shanghaï voici plus d’un mois, a ensuite manqué de rythme pour pouvoir s’accrocher.

Breaké d’entrée de second set (7-6, 3-0), il a refait son retard avant de céder à nouveau, beaucoup moins mobile. Son service (à peine plus de 50 % de premières balles et 6 doubles fautes) l’a progressivement lâché, tout comme son coup droit. Et Bautista Agut, toujours prompt à lui faire jouer une frappe de plus, ne s’en est pas privé pour creuser l’écart et l’emporter. D’un petit discours, il a fait pleurer le staff espagnol après son succès avant de lancer un ultime appel au public, car le "Taureau de Manacor" va lui succéder dans l’arène pour terminer le travail.