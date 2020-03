Qui seront les 12 nations qui rejoindront l'Espagne, le Canada, la Russie, la Grande-Bretagne, la France et la Serbie en phase finale de la Coupe Davis 2020 ? Les qualifications ont débuté vendredi, et si les résultats définitifs ne tomberont que samedi, de premières tendances se dessinent déjà. Les Australiens ont ainsi un pied et demi à Madrid après avoir remporté les deux premiers simples face au Brésil à Adélaïde, il ne leur manque donc qu'un point pour valider leur billet.

Sans leurs leaders habituels Nick Kyrgios et Alex de Minaur, blessés, les Aussies s'en sont notamment remis à John Millman qui est sorti vainqueur d'un gros combat contre le jeune Thiago Seyboth Wild, tout juste titré à Santiago du Chili. Le Brésilien de 19 ans a servi pour le match à 5-4 dans le deuxième set mais a finalement été renversé (4-6, 7-6, 6-2) en quasiment trois heures de jeu (2h51 précisément). Dans le premier simple, Jordan Thompson avait bien fait le travail face à Thiago Monteiro (6-4, 6-4).

Pour le Japon en revanche, ce barrage prend des allures d'enterrement de première classe. Dans le huis clos sinistre de Miki (à cause de l'épidémie de coronavirus), ni Go Soeda, ni Yasutaka Uchiyama n'ont été à la hauteur, respectivement battus par les Equatoriens Emilio Gomez (7-5, 7-6) et Roberto Quiroz (7-6, 2-6, 7-6). Sans soutien de leur public, les Japonais paient aussi les absences conjuguées de Kei Nishikori (blessé) et Yoshihito Nishioka (forfait car pas sûr de pouvoir jouer aux Etats-Unis dans la foulée à cause du virus). Ils devront gagner tous les matchs samedi (un double et deux simples) pour renverser la situation.