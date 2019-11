On l'espérait en sauveur de la patrie, mais Benoît Paire est tombé sur plus fort que lui. Héros national en Serbie, Novak Djokovic a dominé le Français sans trembler : 6-3 6-3 en 1h08. Après la défaite de Jo-Wilfried Tsonga face à Filipp Krajinovic, l'équipe de France est éliminée de la Coupe Davis. Handicapés par le simple "lâché" contre le Japon mardi, les Bleus n'ont plus aucune chance de s'extirper du groupe A en tant que meilleurs deuxièmes.

Pourtant, conscient de devoir jouer à un haut niveau pour réussir l'exploit, le 24e joueur mondial est bien entré dans le match. Dès le premier jeu, agressif sur les seconds services du Serbe, il s'est procuré deux balles de break. En vain. Ecartant le danger en restant solide à l'échange, Djokovic a ensuite mené sa barque. Lisant de mieux en mieux l'engagement du Français, il a fini par trouver la faille. A 4-3, en profitant d'un amorti manqué du Tricolore.