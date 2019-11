Un Murray peut en cacher un autre. Alors qu'Andy était au repos jeudi, c'est Jamie, associé à Neal Skupski, qui a permis aux Britanniques de s'imposer contre le Kazakhstan au terme du double décisif, 2 points à 1. Après la victoire de Kyle Edmund face à Mikhail Kukushkin (6-3, 6-3) et la défaite de Daniel Evans contre Alexander Bublik (5-7, 6-4, 6-1), Murray et Skupski ont triomphé des deux Kazakhstanais précédemment cités en deux sets (6-1, 6-4). Grâce à ce succès, la Grande-Bretagne remporte le groupe E et affrontera l'Allemagne pour une place en demi-finale.

Toutes les nations qualifiées pour les quarts de finale sont d'ailleurs connues. Outre la Grande-Bretagne et l'Allemagne, l'Australie, le Canada, l'Espagne, la Serbie, l'Argentine et la Russie ont obtenu leur billet pour la suite de l'épreuve. Les deux dernières sélections citées ont fini meilleures deuxièmes de la phase de poules et accompagnent donc les six premiers de groupes. A noter que les horaires des matches de vendredi ont été légèrement avancés après les dénouements tardifs des premiers jours de compétition.

Le programme des quarts de finale :

Jeudi 21 novembre

Court central à partir de 18h : Australie - Canada

Vendredi 22 novembre

Court central à partir de 10h30 : Serbie - Russie

A partir de 17h30 : Espagne - Argentine

Court numéro 2 à partir de 17h30 : Allemagne - Grande-Bretagne