Coupe Davis : le tirage au sort place la France avec la Serbie et le Japon

Sébastien Grosjean, nouveau capitaine des Bleus, sait maintenant ce qui l'attend. Le tirage au sort des six groupes de la phase finale de la Coupe Davis nouvelle version a été effectué ce vendredi en grande pompe à Madrid en présence notamment du président de la Fédération internationale de tennis Dave Haggerty et du footballeur barcelonais Gerard Piqué qui représentait le groupe Kosmos, investisseur principal de l'événement. Tête de série numéro 1 de la compétition, la France sera accompagnée de la Serbie et du Japon dans la poule A.

Potentiellement, les Français pourraient donc affronter l'actuel numéro 1 mondial serbe Novak Djokovic et le Japonais Kei Nishikori, 7e au classement ATP. La tâche s'annonce à première vue bien difficile dans la perspective des quarts de finale qui verront s'affronter les six vainqueurs de groupes accompagnés par les deux meilleurs deuxièmes.

Piqué : "Ce sera un festival du tennis"

Mais l'événement est loin de faire l'unanimité pour le moment. En concurrence avec l'ATP Cup qui sera lancée en janvier 2020, cette phase finale, qui se déroulera du 18 au 24 novembre prochain, a déjà de nombreux détracteurs dont notamment l'Allemand Alexander Zverev qui a annoncé qu'il n'y participerait pas, en raison principalement de la longueur de la saison. Novak Djokovic n'a donné, quant à lui, aucune indication quant à une éventuelle participation.

Invité à vendre à nouveau cette nouvelle formule sur scène, Gerard Piqué a fait part de son attachement au projet. "Ce sera un festival du tennis à Madrid. Nous pensons vraiment que nous pouvons créer quelque chose de spécial année après année", a-t-il déclaré. Puis un clip promotionnel a été diffusé dans lequel plusieurs joueurs dont le numéro 2 mondial Rafael Nadal donnaient rendez-vous au public dans la capitale espagnole.