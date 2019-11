Comme Rafael Nadal et Novak Djokovic, il est bien au rendez-vous de la nouvelle formule de la Coupe Davis. Mais Andy Murray joue beaucoup moins que ses vieux rivaux dans la Caja Magica de Madrid. Le Britannique, qui l'avait difficilement emporté face au modeste néerlandais Tallon Griekspoor (6-7, 6-4, 7-6) lors du premier match de poule, n'a plus foulé le court depuis. Kyle Edmund lui a été préféré contre le Kazakhstan, puis l'Allemagne en quart de finale, et ce sera encore le cas contre l'Espagne en demi-finale. Il affrontera ainsi Feliciano Lopez qui a remplacé Pablo Carreno Busta dans le premier simple à la dernière minute, avant que Daniel Evans ne défie Rafael Nadal.

Le capitaine britannique Leon Smith a parlé d'un "des décisions les plus difficiles" à prendre pour lui. Mais Andy Murray lui-même l'a avoué : il n'est pas suffisamment en forme pour tenir son rang, ou celui retrouvé en fin de saison avec un titre à Anvers. Père pour la troisième fois voici quelques jours, il a laissé la raquette de côté et s'est un peu trop relâché, prenant quelques kilos superflus. Il sera néanmoins présent sur le côté pour soutenir ses coéquipiers.