Coupe Davis: Zverev qualifie l'Allemagne pour la phase finale... qu'il ne jouera pas

La Coupe Davis nouvelle version est lancée : l'Allemagne a obtenu samedi grâce à Alexander Zverev son billet pour la phase finale de l'épreuve, prévue à Madrid du 18 au 24 novembre mais à laquelle le N.3 mondial, défavorable à la réforme de l'épreuve, ne participera pas. C'est le paradoxe le plus criant de cette nouvelle formule, dont les qualifications pour la phase finale avaient lieu vendredi et samedi : la star allemande du tennis, seul joueur majeur sur les courts durant le week-end, a remporté ses deux simples contre la Hongrie, battue 5-0 à Francfort, tout en ayant maintes fois prévenu qu'il ne jouerait pas la phase finale en cas de qualification.

"Je n'aime pas du tout ce nouveau format" prévoyant en phase finale des rencontres en trois matches (deux simples et un double) au lieu de cinq, au meilleur des trois sets au lieu de cinq, et condensées sur une semaine au même endroit, et non selon une alternance domicile-extérieur; a-t-il répété ce week-end: "J'ai souvent joué en Coupe Davis et j'aimerais la gagner pour l'Allemagne avec l'ancien format". Vendredi et samedi, les qualifications se jouaient elles selon l'ancien format, mais en version raccourcie, avec, en deux jours seulement, cinq matches au meilleur des trois sets au programme.

Douze nations, parmi lesquelles l'Allemagne, la Serbie, le Kazakhstan, le Canada, le Japon, les Pays-Bas ou l'Italie, ont rejoint en phase finale les six nations automatiquement qualifiées: la Croatie (tenante du titre), la France (finaliste en titre), l'Espagne et les Etats-Unis (demi-finalistes 2018) ainsi que l'Argentine et la Grande-Bretagne (invitées).

Les résultats des rencontres qualificatives :

Brésil - Belgique 1-2 (en cours)

Allemagne - Hongrie 5-0

Colombie - Suède 2-0 (en cours)

Ouzbékistan - Serbie 2-3

Suisse - Russie 1-2 (en cours)

Autriche - Chili 2-2 (en cours)

Australie - Bosnie et Herzégovine 4-0

Kazakhstan - Portugal 3-1

Slovaquie - Canada 2-3

Inde - Italie 1-3

République Tchèque - Pays-Bas 1-3

Chine - Japon 2-3