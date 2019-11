En démonstration, Djokovic relance la Serbie

Novak Djokovic a tenu son rang. Contraint à la victoire pour préserver les chances de la Serbie de poursuivre l’aventure en Coupe Davis cette semaine, le numéro 2 mondial s’est exécuté vendredi et a fait forte impression. Face à un Karen Khachanov qui a joué sa chance à fond, le Serbe est monté en puissance pour boucler l’affaire sur le même score que la veille face à Benoît Paire (6-3, 6-3) en 1h14 de jeu. La place en demi-finale face au Canada se jouera donc lors du double décisif entre les deux pays.

Bousculé en début de match par un adversaire entreprenant, le "Djoker" a fait preuve d’un réalisme froid en convertissant sa première opportunité d'un réflexe somptueux en lob de défense côté revers. Une fois en tête, il a mis de plus en plus de pression à la relance sur son adversaire et a même fini en boulet de canon avec un break final agrémenté d’un coup droit gagnant en avançant. En confiance, il est retourné au pas de course aux vestiaires et pourrait donc bien enchaîner en double face à la paire Rublev/Khachanov.

Dans le premier match non plus, il n’y avait pas eu photo. Andrey Rublev avait administré une petite correction à Filip Krajinovic. Le 23e joueur mondial a étouffé son adversaire (6-1, 6-2), s’imposant en moins d’une heure (52 minutes exactement) sur le court central de la Caja Magica de Madrid.

Filip Krajinovic a joué un rôle bien désagréable, celui du punching-ball. Saoulé de coups, le Serbe n’a jamais pu rentrer dans son match, la faute à un Andrey Rublev des grands jours. Le jeune Russe s’est montré intraitable au service (73 % de premières balles dont 13 aces pour aucune double faute) comme à l’échange. Sa puissance, sa longueur de balle et son implication dans chaque frappe ont impressionné jusqu’au bout, rappelant le niveau de jeu atteint par séquences à Cincinnati contre Roger Federer cet été.