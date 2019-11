Qualifications pour 2020 : Tirage au sort des barrages clément pour l'Italie et la Belgique

Le parcours du combattant ne fait que commencer pour les qualifications pour l'édition 2020 de la Coupe Davis. Le tirage au sort des barrages a été effectué dimanche, quelques heures avant la finale entre le Canada et l'Espagne. Il a été plutôt clément pour les grosses sélections européennes comme l'Italie, qui devra affronter la Corée du Sud, ou encore la Belgique qui est tombée contre la Hongrie. L'Allemagne, elle, devra battre la Biélorussie. Les matches auront lieu les 6 et 7 mars 2020.

Six nations sont déjà qualifiées : le Canada, l'Espagne, la Grande-Bretagne et la Russie se sont qualifiés en parvenant à atteindre les quarts de finale. La France et la Serbie, elles, ont reçu des wild-cards et n'auront donc pas à passer par cette phase de qualifications.

Le tableau complet des barrages :

Croatie - Inde ou Pakistan

Hongrie - Belgique

Colombie - Argentine

Etats-Unis - Ouzbékistan

Australie - Brésil

Italie - Corée du Sud

Allemagne - Biélorussie

Kazakhstan - Pays-Bas

Slovaquie - République tchèque

Autriche - Uruguay

Japon - Equateur

Suède - Chili