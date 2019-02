La Coupe Davis nouvelle version dévoile ses trois chapeaux

Les contours de la phase finale de la prochaine Coupe Davis se précisent. Dix jours avant le tirage au sort des six groupes de trois équipes qui débuteront la compétition, les 18 sélections participantes ont été officiellement réparties en trois chapeaux. Victorieuse en 2017 et finaliste de la dernière édition, l'équipe de France a été placée dans le pot 1 en compagnie de la Croatie, de l'Argentine, de la Belgique, des Etats-Unis et de la Grande-Bretagne, autant de pays que les joueurs de Sébastien Grosjean éviteront donc d'entrée.

Mais les Bleus pourraient bien retrouver d'entrée Rafael Nadal dont le pays, l'Espagne, a été placé dans le chapeau 2, tout comme la Serbie de Novak Djokovic ou l'Australie. Dans le pot 3, le Canada de Milos Raonic, le Japon de Kei Nishikori ou encore la Russie de Karen Khachanov ou Daniil Medvedev pourraient aussi faire partie du groupe de la France. Mais pour l'instant, peu de joueurs majeurs ont confirmé leur présence pour le coup d'envoi de cette nouvelle formule de la Coupe Davis le 18 novembre prochain. Le tirage au sort aura lieu à Madrid le 14 février.