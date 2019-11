La Serbie et Djokovic faciles, Murray a dû s'arracher

Sans forcer, sans briller et sans émotion, Novak Djokovic et Filip Krajinovic ont remporté les deux simples offrant à la Serbie la victoire face au Japon, mercredi à Madrid, pour leur entrée en lice dans la Coupe Davis nouvelle formule. Krajinovc a battu Yuichi Sugita (6-2, 6-4) avant que Djokovic ne donne la victoire aux Serbes en dominant Yoshihito Nishioka 6-1, 6-2 en un peu plus d'une heure.

Avant même le double (également remporté par les Serbes : 7-6, 7-6 pour Tipsarevic et Troicki face à Uchiyama et McLachlan), le Japon a concédé sa seconde défaite après celle face à la France mardi (2-1) et est donc éliminé de la compétition. La première place de ce groupe A se jouera jeudi entre la Serbie et la France, qui avait éprouvé la plus grande peine à battre les Nippons. La victoire est obligatoire pour les Bleus qui risquent l'élimination. En ayant perdu une rencontre contre le Japon (défaite de Monfils), l'équipe de France peut ne pas terminer dans les deux meilleurs deuxièmes des poules.

Murray gagne, Haase égalise

Tout va bien pour les Allemands, qui se sont également imposés contre l'Argentine après les deux simples grâce à une victoire de Jan-Lennard Struff sur Diego Schwartzman (6-3, 7-6) et de Philip Kohlschreiber sur Guido Pella (1-6, 6-3, 6-4). Les choses sont plus compliquées pour Andy Murray et la Grande-Bretagne. L'Ecossais a eu de grandes difficultés à venir à bout de Tallon Griekspoor (6-7, 6-4, 7-6). Dans la foulée, Daniel Evans, lui, a été battu par Robin Haase (3-6, 7-6, 6-4). En remportant son match, le Néerlandais (163e mondial) ramène ainsi les deux équipes à égalité. Le double sera décisif.