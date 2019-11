Le Canada surprend l'Italie

Le premier à jouer, Fognini, a cédé 7-6 (7/5), 7-5 face à Vasek Pospisil. Dans le second simple, Denis Shapovalov a lutté bec et ongles pour dominer Berrettini 7-6 (7/5), 6-7 (3/7), 7-6 (7/5) en près de trois heures. Le Canada a ainsi pris la tête du groupe F qui comprend également les Etats-Unis, et va tenter de bonifier sa victoire avec le double en vue de la qualification pour les quarts. Depuis cette année, la phase finale de la Coupe Davis rassemble 18 équipes séparées en 6 groupes de 3. Les 6 premiers de chaque groupe ainsi que les 2 meilleurs deuxièmes, départagés au nombre de sets et de jeux gagnés, se qualifient pour les quarts.