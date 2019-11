Cette rencontre du groupe Asie/Océanie I entre les équipes des deux nations, initialement prévue le week-end des 14 et 15 septembre, a été reportée à celui des 29 et 30 novembre, l'Inde craignant pour la sécurité de ses ressortissants à la suite d'un regain de tension entre les deux pays à propos du Cachemire. La Fédération a pris cette nouvelle décision "après un examen des dernières conclusions d'experts en sécurité indépendants de l'ITF", écrit-elle dans son communiqué. "La priorité N.1 de l'ITF et du Comité de la Coupe Davis a toujours été la sécurité des athlètes, des officiels et des spectateurs et c'est sur cette base que la décision a été prise", a ajouté l'instance internationale.

Selon le règlement de la Coupe Davis, "la Fédération pakistanaise de tennis doit maintenant choisir un lieu neutre et a cinq jours ouvrables pour le confirmer, est-il précisé dans le communiqué. Le lieu ne sera annoncé que lorsqu'il aura été soumis et approuvé." Les relations diplomatiques entre le Pakistan et l'Inde se sont un peu plus tendues depuis la révocation début août par l'Inde du statut d'autonomie du Jammu-et-Cachemire, une région que les deux puissances nucléaires se disputent depuis l'indépendance du Pakistan en 1947. La dernière rencontre de Coupe Davis de l'Inde au Pakistan remonte à 1964. Les Indiens l'avaient emporté 4-0. Ils avaient à nouveau battu les Pakistanais 3-2, cette fois-ci en Inde, à Mumbai, en 2006.