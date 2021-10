Gaël Monfils n'a pas été sélectionné pour la phase finale de la Coupe Davis, a annoncé lundi le capitaine de l'équipe de France Sébastien Grosjean, qui a préféré retenir les jeunes Ugo Humbert et Arthur Rinderknech. Sont également sélectionnés Richard Gasquet, Pierre-Hugues Herbert et Nicolas Mahut. La phase finale de la Coupe Davis nouvelle formule réunit 18 nations sur une dizaine de jours (25-5 décembre), entre Madrid, Innsbruck (Autriche) et Turin (Italie), et débute par une phase de poules. La France y affrontera la Grande-Bretagne et la République Tchèque, à Innsbruck.

Rinderknech réalise une très belle saison

"J’ai sélectionné Ugo Humbert, Richard Gasquet, Arthur Rinderknech, Pierre-Hugues Herbert et Nicolas Mahut pour représenter la France. Ugo Humbert, qui a remporté cette année le tournoi de Halle (ATP 500), est une valeur sûre, d’autant plus en indoor. Il sera ainsi le n°1 de l’équipe, a précisé Grosjean dans le communiqué de la FFT. Arthur Rinderknech réalise une très belle saison en ayant gagné plus de cinquante matches. Joueur d’attaque, il a les qualités requises pour le jeu en indoor et mérite sa sélection."

Grosjean a également expliqué s'appuyer "sur l’expérience de Richard Gasquet'. "Il a remporté cette Coupe Davis et peut jouer aussi bien en simple qu’en double. Enfin pour l’équipe de double, le choix était évident. Nicolas Mahut et Pierre-Hugues Herbert ont tout gagné ensemble. Cette année, ils ont remporté Roland-Garros et le Queen’s", a conclu le capitaine de l'équipe de France.

