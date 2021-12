Il a bien cru revivre le cauchemar de son match de poule face à Feliciano Lopez. Jeudi, Andrey Rublev s'est fait très peur face au pourtant "modeste" 171e mondial Elias Ymer dans le premier simple du quart de finale de Coupe Davis entre la Russie et la Suède. Mais le numéro 5 mondial a bien eu le dernier mot dans un bras de fer à suspense conclu au tie-break du 3e set (6-2, 5-7, 7-6) après 2h11 d'empoignade. Ce premier point arraché de haute lutte met Daniil Medvedev en bonne position pour qualifier son pays : il suffira au numéro 2 mondial de dominer Mikael Ymer, frère d'Elias et 94e joueur mondial dans le second simple.

Rublev aurait pourtant pu s'éviter de telles sueurs froides s'il avait su conclure alors qu'il servait pour le match à 6-2, 5-4. Un succès solide en deux sets semblait alors lui tendre les bras, sa cadence infernale du fond faisant régulièrement craquer son adversaire. Mais c'était sans compter la combativité d'un Elias Ymer visiblement transcendé par le fait de représenter son pays. Soudain plus offensif, agressif et percutant, il a gagné les quatre derniers jeux de la deuxième manche pour remettre les compteurs à zéro.

Et dans le troisième acte, il a bluffé par sa capacité à résister à la pression adverse. A 3-3, le Suédois a écarté quatre balles de break, puis trois autres à 4-4, avant de pousser Rublev au tie-break. Mais le Russe a fini par vaincre le résistance adverse dans un jeu décisif conduit avec une autorité retrouvée. Il fallait bien cela pour s'en sortir.

