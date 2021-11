Cela ne pouvait pas mieux commencer pour les Britanniques. Daniel Evans (25e mondial) a remporté un match à sens unique mardi à Innsbruck face à Peter Gojowczyk (85e), 6-2, 6-1, permettant à la Grande-Bretagne de mener 1-0 face à l'Allemagne dans leur quart de finale de la Coupe Davis. Les Britanniques, sans les frères Andy et Jamie Murray, n'ont plus qu'un point à marquer pour atteindre le dernier carré de la compétition par équipe nationales.

Cameron Norrie (12e) aura l'occasion de le faire dans le deuxième simple de la rencontre, face à Jan-Lennard Struff (51e), N.1 de l'équipe allemande en l'absence d'Alexander Zverev. En cas de victoire surprise de Struff, la qualification se jouerait au double décisif entre les Britanniques Jo Salisbury/Neal Skupski et les Allemands Kevin Krawietz/Tim Puetz, selon les équipes annoncées avant le début de la rencontre, mais qui peuvent être modifiées. Les deux duos ont été déterminants en phase de poules pour permettre à leur équipe de terminer en tête de leur groupe respectif.

Gojowczyk dépassé

Mardi, Gojowczyk, étrangement préféré à Dominik Koepfer (54e), a été dépassé d'entrée de jeu (quatre doubles fautes en deux jeux de service), laissant Evans réaliser un double break et s'échapper 4-0. L'Allemand a -un peu- trouvé ses marques, mais rien pour inquiéter son adversaire qui a très tranquillement bouclé le premier set 6-2. Le second set a recommencé quasiment comme le premier, Evans prenant d'entrée le service de Gojowczyk pour mener 2-0. Mais cette fois, il a laissé échapper dans la foulée deux balles de double break et permis à son adversaire de revenir à 2-1. Mais l'Allemand n'a plus marqué le moindre jeu de la partie et Evans a conclu le match sans trop transpirer en 55 minutes.

Grande-Bretagne et Allemagne s'étaient déjà affrontées en quarts lors de la dernière édition de la Coupe Davis, en 2019, et les Britanniques s'étaient imposés 2-0 en remportant les deux simples. Le vainqueur du quart entre l'Allemagne et la Grande-Bretagne affrontera la Russie ou la Suède samedi à Madrid pour une place en finale. La Croatie a décroché lundi le premier ticket pour les demi-finales en battant l'Italie 2-1. Les deux autres quarts opposent à Madrid la Serbie au Kazakhstan mercredi et la Russie à la Suède jeudi.

