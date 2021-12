Le premier point est pour le Kazakhstan. Mikhail Kukushkin (182e) a remporté son match face à Miomir Kecmanovic (69e) (7-6 [5], 6-4, 7-6 [11]) pour donner l'avantage quarts de finale de la Coupe Davis face à la Serbie. Novak Djokovic, tranquille vainqueur jusque-là de ses deux simples joués en phase de poules, doit affronter Alexander Bublik (36e).

S'il s'impose, la rencontre se jouera au double décisif - Djokovic devrait aussi être aligné - comme les deux premiers quarts de finale. Le pays vainqueur sera opposé à la Croatie pour une place en finale. Kukushkin, encore top 40 début 2019, ne s'en est sorti qu'après plus de 3h15 de match, et après avoir écarté quatre balles de match en faveur de Kecmanovic (à 5-3 dans le troisième set, et 6 points à 4 dans le tie-break). Ce n'est qu'après qu'il s'est procuré des occasions de conclure à son tour.

Le trentenaire kazakh s'est largement compliqué la tâche, lui qui menait d'un set et 4 jeux à 2, avant que Kecmanovic, préféré par le capitaine serbe Viktor Troikci à Dusan Lajovic et Filip Krajinovic, pourtant mieux classés, se relance. Le Serbe de 22 ans a ensuite remporté sept jeux consécutifs pour empocher la deuxième manche et s'échapper 3 à 0 dans la troisième. Mais Kukushkin a débreaké quand Kecmanovic servait pour le gain du match et a fini par avoir le dernier mot au jeu décisif, 13 points à 11, à sa quatrième occasion. La Croatie et l'Allemagne sont les deux premières nations qualifiées pour les demi-finales. Le dernier quart de finale oppose jeudi la Russie de Daniil Medvedev à la Suède des frères Ymer.

