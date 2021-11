Arthur Rinderknech devra donc patienter pour jouer pour la première fois sous le maillot bleu. Sébastien Grosjean a choisi de faire confiance aux anciens pour démarrer jeudi la phase finale de la Coupe Davis face à la République tchèque. Le capitaine de l'équipe de France a décidé de lancer Richard Gasquet pour tenter d'aller chercher le premier point face au 143e mondial Tomas Machac. Puis ce sera au tour d'Adrian Mannarino d'entrer sur le court à Innsbruck pour affronter le numéro 1 tchèque Jiri Vesely (82e à l'ATP).

Deux trentenaires - Gasquet a 35 ans et Mannarino 33 - joueront donc les deux premiers simples au meilleur des trois sets. Puis, Pierre-Hugues Herbert et Nicolas Mahut seront logiquement alignés en double, soit pour assurer la victoire en cas d'égalité à 1 point partout, soit pour la rendre plus large (en cas de calculs d'apothicaires pour la qualification) s'il y a déjà 2-0, soit pour atténuer la défaite si les Tchèques venaient à gagner les deux premiers simples.

A noter enfin que la rencontre sera jouée à huis clos, comme toute la phase de poules et l'éventuel quart de finale pour les Bleus à Innsbruck. C'est la conséquence du reconfinement décrété par le gouvernement autrichien en raison de la résurgence de l'épidémie de covid.

