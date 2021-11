Il ne connaîtra finalement pas sa première sélection en équipe de France. Quart-de-finaliste du dernier Rolex Paris Masters, Hugo Gaston, qui avait été convoqué dans un groupe de six joueurs en vue de la phase finale de la Coupe Davis (25 novembre-5 décembre), ne fait finalement pas partie des cinq élus qui affronteront les Tchèques jeudi dans le groupe C à Innsbruck. La Fédération française de tennis (FFT) a officialisé la nouvelle mercredi en dévoilant l'équipe finale : Richard Gasquet, Arthur Rinderknech et Adrian Mannarino se disputeront les deux places en simple, Pierre-Hugues Herbert et Nicolas Mahut seront associés en double.

La raison de ce choix n'a pas encore été dévoilée par le capitaine des Bleus, Sébastien Grosjean. Légèrement blessé lors du Masters Next Gen voici une quinzaine de jours, il est possible que Hugo Gaston n'ait pas totalement récupéré, ou n'ait pas convaincu lors des entraînements préparatoires à la compétition. Arthur Rinderknech, lui, pourrait bien jouer sous le maillot bleu pour la première fois.

L'équipe de France défiera donc la République Tchèque de Jiri Vesely jeudi, avant d'être opposée aux Britanniques emmenés par Cameron Norrie samedi lors du 1er tour. Ces deux matches se dérouleront à huis clos à Innsbruck après la décision du gouvernement autrichien de reconfiner sa population à cause de la résurgence de l'épidémie de Covid-19.

