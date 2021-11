Le (faux ?) suspense n'aura pas duré bien longtemps. Hugo Gaston honorera bien sa première sélection en équipe de France de Coupe Davis lors de la prochaine phase finale (25 novembre-5 décembre). Pour pallier le forfait d'Ugo Humbert, la Fédération française de tennis (FFT) a indiqué mercredi dans un communiqué que le capitaine Sébastien Grosjean avait ainsi décidé de convoquer le natif de Toulouse, quart-de-finaliste à Bercy actuellement engagé dans le Masters Next Gen, ainsi qu'Adrian Mannarino. Les deux gauchers accompagneront Richard Gasquet, Arthur Rinderknech, Pierre-Hugues Herbert et Nicolas Mahut dans le groupe tricolore.

"Au vu de leur fin de saison, Hugo Gaston et Adrian Mannarino méritent leur place en équipe de France. Hugo a signé un magnifique parcours au Rolex Paris Masters en atteignant les quarts de finale, avec une qualité de jeu exceptionnelle. De son côté, Adrian retrouve un niveau de jeu très intéressant après de belles victoires face à Andrey Rublev à Moscou et Nikoloz Basilashvili au Rolex Paris Masters. Je compte donc sur eux pour aider l’équipe de France à se qualifier pour les quarts de finale. Par ailleurs, partir avec six joueurs permet d’offrir plus de possibilités", a indiqué Sébastien Grosjean pour justifier ses choix.

Respectivement 66e et 67e joueurs mondiaux, Mannarino et Gaston sont en effet apparus comme les Français les plus en forme dernièrement sur dur indoor en simple, si l'on met Gaël Monfils de côté, de toute façon blessé. Dans le groupe C, l'équipe de France affrontera la République tchèque le 25 novembre, puis la Grande-Bretagne le 27 à Innsbruck. Si les Bleus terminent premiers de leur poule ou finissent parmi les deux meilleurs deuxièmes, ils seront qualifiés pour les quarts de finale à Madrid.

