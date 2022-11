L'Espagne s'est inclinée dès les quarts de finale de la phase finale de la Coupe Davis face à la Croatie de Marin Cilic (2-0), mercredi à Malaga (Espagne). La Croatie, finaliste sortante, affrontera l'Australie pour une place en finale.

L'Espagne a beau compter dans ses rangs les N.1 et N.2 mondiaux, Carlos Alcaraz et Rafael Nadal, leur absence à Malaga - le premier blessé aux abdominaux, le deuxième par choix - a forcément affaibli l'équipe ibérique. Le capitaine Sergi Brugera alignait toutefois deux joueurs du top 25 : Pablo Carreno Busta (13e) et Roberto Bautista Agut (21e), face à Marin Cilic (17e) et Borna Coric (26e).

Ce dernier a apporté le premier point aux siens en moins de deux heures au bout d'un match solide, en particulier au service, aux dépens de Bautista Agut (6-4, 7-6). C'est d'ailleurs sur un ace extérieur qu'il a converti sa troisième balle de match. Mené un set à zéro, Marin Cilic a lui bataillé pendant près de 3h15 pour venir à bout de Pablo Carreno Busta au jeu décisif de la troisième manche, (5-7, 6-3, 7-6).

Le double programmé en troisième match, désormais sans enjeu, ne sera pas joué, ont annoncé les organisateurs. La veille, l'Australie avait été la première équipe à se qualifier pour le dernier carré (2-0 face aux Pays-Bas). Les deux derniers quarts de finale, programmés jeudi, opposent l'Italie aux Etats-Unis, et l'Allemagne au Canada.

Les résultats

Borna Coric (CRO) bat Roberto Bautista Agut (ESP) 6-4, 7-6 (7/4)

Marin Cilic (CRO) bat Pablo Carreno Busta (ESP) 5-7, 6-3, 7-6 (7/5)

Non joué : Nikola Mektic/Mate Pavic (CRO) - Pablo Carreno/Marcel Granollers (ESP)

