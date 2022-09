Sébastien Grosjean a mis fin au suspense. Les deux premiers simples de l'équipe de France dans la phase de poules de Coupe Davis seront bien joués par les deux joueurs les mieux classés du groupe mercredi. Les Bleus affrontent l'Allemagne dans le groupe C et Benjamin Bonzi (53e mondial) lancera les hostilités face à Jan-Lennard Struff (132e). Puis, Adrian Mannarino (47e) prendra le relais contre Oscar Otte (52e).

Ad

Coupe Davis Les frères Ymer portent la Suède, le Canada se fait peur IL Y A 2 HEURES

La rencontre se jouera à Hambourg dans la salle AM Rothenbaum qui peut accueillir 10 000 spectateurs mais qui sonnait bien creux mardi pour le match entre l'Australie et la Belgique. Les Allemands auront donc l'avantage de jouer à domicile. Le double tricolore devrait enfin être composé de Nicolas Mahut et Arthur Rinderknech, mais le capitaine a le droit de changer son fusil d'épaule.

Le programme du jour

A partir de 14h à Hambourg

Benjamin Bonzi (FRA) - Jan-Lennard Struff (ALL)

Adrian Mannarino (FRA) - Oscar Otte (ALL)

Nicolas Mahut (FRA) / Arthur Rinderknech (FRA) - Tim Puetz (ALL) / Kevin Krawietz (ALL)

Coupe Davis L'Australie réussit parfaitement ses débuts face à la Belgique IL Y A 18 HEURES