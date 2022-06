Saura-t-il insuffler un nouvel élan à l'épreuve centenaire ? On peut sérieusement en douter tant la Coupe Davis s'est vidée de sa substance depuis sa réforme en 2019. Néanmoins, David Ferrer est devenu officiellement mardi son nouveau directeur. L'ex-numéro 3 mondial, qui a soulevé trois fois le Saladier d'argent avec l'Espagne en tant que joueur, remplace son compatriote Albert Costa dans des fonctions qu'il occupe aussi sur le circuit du côté de l'ATP 500 de Barcelone.

"Je suis très enthousiaste à l'idée de rejoindre ce projet. La Coupe Davis est une compétition unique. En tant que joueur, c'est un des tournois que voulez toujours jouer en raison de ce qu'il signifie. Vous y participez en équipe, vous jouez pour votre pays, vous passez une semaine avec vos coéquipiers et l'ambiance avec le public est extraordinaire", a considéré Ferrer dans un communiqué.

Mon objectif est d'attirer de nouveaux publics

Sur ce dernier point toutefois, l'Espagnol a conscience que l'engouement populaire, très lié au format domicile-extérieur originel, n'est plus ce qu'il était. D'ailleurs, les changements successifs de modes d'organisation de la compétition depuis sa réforme en 2019 en sont la démonstration cinglante. Cette année, une phase de groupes avec 16 équipes réparties dans 4 poules et quatre villes différentes - Bologne en Italie, Glasgow en Ecosse, Hambourg en Allemagne et Valence en Espagne - aura ainsi lieu du 13 au 18 septembre. Puis un "Final 8" (quarts, demies et finale) se déroulera à Malaga du 22 au 27 novembre.

L'Australie, l'Argentine, la Belgique, le Canada, la Croatie, la Grande-Bretagne, la France, l'Allemagne, l'Italie, le Kazakhstan, la Corée du Sud, les Pays-Bas, la Serbie, l'Espagne, la Suède et les Etats-Unis participeront à l'édition 2022. "En utilisant mon expérience, mon objectif est d'attirer de nouveaux publics pour la compétition à partir de maintenant et pour le futur", a encore indiqué Ferrer. Sacré défi en perspective.

