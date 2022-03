Mission accomplie. En tout cas pour ce vendredi. Après Arthur Rinderknech en ouverture de rideau contre Emilio Gomez, Adrian Mannarino a aussi fait respecter son rang dans le deuxième simple pour permettre à la France de mener 2-0 face à l'Equateur à l'issue de la première journée de ce barrage de Coupe Davis. Mais le numéro 1 de la sélection tricolore ne s'est pas amusé face au surprenant Roberto Quiroz, 381e mondial, qui lui a même pris un set, avant de s'incliner en trois manches (6-4, 4-6, 6-1) et presque deux heures de jeu (1h59 précisément). Il ne reste qu'une victoire à aller chercher pour que les Bleus se qualifient pour la phase finale de l'épreuve en septembre.

Sébastien Grosjean avait prévenu ses joueurs : peu importe leur classement modeste, les Equatoriens allaient être à la hauteur de l'événement. Et Roberto Quiroz a prouvé ce vendredi après-midi que le capitaine français avait raison de se méfier. Dès le premier jeu de la partie, il s'est lancé à corps perdu dans la bataille, s'offrant le break d'entrée d'un retour fulgurant de coup droit long de ligne. Adrian Mannarino était prévenu et il a pris la menace au sérieux, refaisant immédiatement son retard avant de ravir une deuxième fois le service adverse pour virer en tête (6-4).

Fébrile puis en démonstration pour finir, Mannarino s'est bien repris

Mais il était dit que ce match ne serait pas une partie de plaisir. Pas résigné pour un sou, Quiroz a continué à prendre des initiatives et davantage le filet dans le deuxième acte. Lui aussi gaucher, il a perturbé Mannarino avec ses zones courtes croisées et le long de la ligne en slice de revers. Ses changements de rythme ont d'ailleurs payé, rendant le Français plus fébrile : un break à 4-4 et l'Equatorien revenait à un set partout sur une montée à contre-temps bien sentie.

Très agacé par la tournure des événements et un déchet inhabituel au retour dans la fin de ce deuxième acte, Mannarino a exploité le changement de côté pour évacuer sa frustration, bien épaulé par Sébastien Grosjean. Et métamorphosé, il a retrouvé du relâchement pour entamer le dernier set sur les chapeaux de roue. A coups de retours gagnants et de revers croisés bien sentis, il a conclu l'affaire une vingtaine de minutes plus tard seulement.

Porté par un public du Palais des Sports de Pau acquis à sa cause, malgré des tribunes clairsemées, il pouvait afficher un large sourire. Nicolas Mahut et Pierre-Hugues Herbert auront l'occasion de finir le travail en double samedi et de communier avec le public français.

