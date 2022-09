Ce n'est pas ce qu'il a vu mercredi à Hambourg qui risquait de le faire changer d'avis. Gilles Moretton, président de la Fédération française de tennis (FFT), a assisté à la défaite in extremis des Bleus contre l'Allemagne lors de la première journée de la phase de poules de Coupe Davis. Déçu par le résultat mais surtout par l'organisation de l'événement qui change de format tous les ans depuis la grande réforme de l'épreuve en 2019, il n'a pas mâché ses mots dans des propos rapportés par L'Equipe

"Je n'ai pas envie d'être celui qui rabâche les mêmes choses. Je ferai un bilan à la fin de la semaine. Allemagne-France à Hambourg, ça peut être intéressant. Mais quand on voit des matches comme Belgique-Australie qui n'intéressent personne ici, qu'on va arriver à des matches en fin de semaine qui peuvent n'avoir aucun enjeu... Le schéma de départ a tellement changé depuis le début, on ne s'y retrouve pas", a-t-il ainsi lâché, dépité.

Avec les Grands Chelems, on réfléchit forcément à la Coupe Davis

Même pour une rencontre à domicile pour l'Allemagne, il faut dire qu'il n'y avait que 2500 spectateurs au mieux alors que la salle peut en accueillir 10000. D'année en année, la nouvelle mouture essuie échec populaire sur échec populaire et Moretton en tient l'organisation pour grande responsable. "On nous proposait aussi la phase finale, en échange d'autre chose. Pour moi, ça n'est pas très sérieux. Piqué se moque du tennis, ce qu'il veut, c'est trouver un système pour que l'argent rentre. Là, depuis trois ans, ils ont perdu beaucoup d'argent. Au niveau des prize money pour les joueurs, on n'en est plus aux montants annoncés au début. On se cherche. Et je trouve que l'intérêt sportif a disparu, voilà."

Alors, quelle solution pour l'avenir ? La Coupe Davis est-elle condamnée à s'éteindre à petits feux et à finir dans l'anonymat. Ce serait terrible pour une épreuve légendaire qui existe depuis plus d'un siècle. Pour le président de la FFT, il n'y a pas 36 solutions : il faut que le monde du tennis reprenne la main sur l'organisation assurée conjointement par la société Kosmos et l'ITF (Fédération internationale de tennis) et qui navigue à vue.

"Avec les Grands Chelems, on est en train de conforter notre position sur plein de domaines, et on réfléchit forcément à la Coupe Davis. À un moment donné, il faut qu'il y ait quelqu'un qui protège le jeu, le tennis. Ça devrait être le rôle de l'ITF, normalement, mais ils font le grand écart entre le fait de s'occuper du développement de la pratique dans le monde, et celui de gérer des aspects du tennis professionnel."

