Jusqu'au bout, ils ont été à la hauteur de leur statut de favoris. Après les victoires d'Arthur Rinderknech et Adrian Mannarino vendredi lors des deux premiers simples, Nicolas Mahut et Pierre-Hugues Herbert sont allés chercher en double le point de la qualification dans ce barrage de Coupe Davis face à l'Equateur. Samedi dans le Palais des Sports de Pau, ils ont pris l'ascendant sur la paire équatorienne composée de Gonzalo Escobar et Diego Hidalgo en deux sets (6-3, 7-5) et un peu plus d'une heure et demie. Ce troisième succès en trois matches permet donc aux Bleus d'assurer leur place en phase finale en septembre prochain.

Sébastien Grosjean peut être satisfait : les retrouvailles de l'équipe de France avec son public dans le Béarn ont été réussies. Le capitaine n'a pas eu de mauvaise surprise, ses joueurs ont montré sur le court qu'ils avaient effectivement de la marge face à des Equatoriens largement moins bien classés qu'eux. Ce constat n'a toutefois pas empêché les adversaires des Bleus de faire preuve d'un caractère certain pour obliger la paire Mahut-Herbert à rester sérieuse jusqu'au bout.

Après s'être un peu déconcentré, Herbert s'est bien repris

Idéalement lancés par un break d'entrée, l'Angevin et l'Alsacien ont déroulé au service pour virer rapidement en tête dans cette partie. Mais comme leurs compatriotes Emilio Gomez et Roberto Quiroz la veille en simple, Escobar et Hidalgo ont peu à peu trouvé leur rythme de croisière. De plus en plus à l'aise sur leurs engagements, ils ont fini par être menaçants à la relance, à l'affût du moindre relâchement. Et la déconcentration est arrivée : Herbert a concédé son service sur une double faute, permettant aux Equatoriens de prendre les devants dans la deuxième manche 6-3, 2-4.

Mais cette période de flottement n'a pas duré, Herbert se rachetant même dès le jeu suivant d'un retour fulgurant de revers long de ligne gagnant validant le débreak. Et dans le "money time", les Bleus ont encore serré le jeu avec un break à 5-5 qui a enflammé le public de Pau. A leur 3e occasion, ils ont conclu les débats dans la foulée. La suite sera le retour à la nouvelle formule à l'automne prochain : ce barrage sans frissons mais avec une ambiance de Coupe Davis à domicile aura été une parenthèse bien courte.

