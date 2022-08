Un retour certain en septembre. Alexander Zverev emmènera l'équipe d'Allemagne au 1er tour de la Coupe Davis du 14 au 18 septembre, a annoncé la Fédération allemande de tennis lundi, alors que Zverev entretient le suspense sur une éventuelle participation à l'US Open dans deux semaines.

Alexander Zverev (25 ans) a repris l'entraînement il y a une dizaine de jours, après sa grave blessure en demi-finales de Roland-Garros contre Rafael Nadal, et a laissé la porte ouverte à une présence à New-York pour le dernier Grand Chelem de la saison (29 août-11 septembre), même s'il s'est montré plutôt pessimiste.

Le N.2 mondial sera le leader de l'Allemagne, chez lui dans sa ville natale de Hambourg. Il sera accompagné de Oscar Otte (41e mondial), et de Jan-Lennard Struff (125e). La paire de double allemande sera composée de Kevin Krawietz --double vainqueur de Roland-Garros en double avec Andreas Mies (2019 et 2020)-- et de Tim Pütz.

Pour ce premier tour de la Coupe Davis à Hambourg (nord), l'Allemagne affrontera la France le 14 septembre, puis la Belgique deux jours plus tard et enfin l'Australie le 18. Les rencontres se jouent sur deux simples et un double, les deux meilleures équipes se qualifient pour la phase finale à Malaga (Espagne) du 22 au 27 novembre.

