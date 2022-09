des raisons personnelles". Après l'US Open Novak Djokovic va manquer les phases qualificatives de la Coupe Davis. Si le Serbe n'a pas pu se rendre à New York à cause de sa non-vaccination contre le Covid-19, Viktor Troicki, le capitaine serbe en Coupe Davis, a annoncé l'absence de son compatriote pour "".

Il a été présent pour l'équipe nationale à d'innombrables fois, mais cette fois, il ne peut pas. Si nous arrivons à Malaga (il nous rejoindra", a déclaré le vainqueur de l'épreuve en 2010 (avec Novak Djokovic contre la France) dans un communiqué relayé par la presse serbe. phase finale , 21-27 novembre),", a déclaré le vainqueur de l'épreuve en 2010 (avec Novak Djokovic contre la France) dans un communiqué relayé par la presse serbe.

Ad

Coupe Davis Kyrgios boude son équipe nationale 16/08/2022 À 05:19

A Valence (14 au 18 septembre), la Serbie, qui devrait compter sur Miomir Kecmanovic, Filip Krajinovic, Laslo Djere et Dusan Lajovic, affrontera l'Espagne, probablement sans Rafael Nadal, le Canada et la Corée du Sud. De son côté, l'équipe de France sera opposée à l'Allemagne, la Belgique et l'Australie à Hambourg. Les deux premiers de chaque groupe obtiendront une place dans le tableau final.

Coupe Davis Les Bleus sans Monfils pour le début de la Coupe Davis 15/08/2022 À 15:57