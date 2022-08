Il faudra faire sans lui. L'équipe de France disputera la phase de groupe de la Coupe Davis, du 14 au 18 septembre, à Hambourg, sans son numéro 1, Gaël Monfils. Le Parisien s'est blessé à un talon à l'occasion du Masters 1000 de Montréal, la semaine dernière, et avait d'ailleurs été contraint de déclarer forfait face à Jack Draper. Sébastien Grosjean a sélectionné Benjamin Bonzi (26 ans, 48e mondial), Adrian Mannarino (34 ans, 63e), Arthur Rinderknech (27 ans, 64e) et pour le double Nicolas Mahut (40 ans, 21e dans cette spécialité) pour affronter le pays hôte, la Belgique et l'Australie.

Ad

"J'ai pris quatre joueurs car il y a malheureusement eu la blessure de Gaël qui devait être dans l'équipe", a déclaré le capitaine, qui se réserve la possibilité d'en intégrer un cinquième en fonction des résultats de la tournée américaine sur dur. Ces quatre joueurs sont ceux qui avaient éliminé l'Équateur début mars à Pau au premier tour, avec en double Pierre-Hugues Herbert, lui aussi actuellement blessé. Les Bleus devront finir dans les deux premiers pour se qualifier pour les quarts de finale.

Coupe Davis Zverev de retour pour la Coupe Davis, suspense pour l'US Open IL Y A 4 HEURES

Une accélération et Monfils a été foudroyé : son abandon en vidéo

Coupe Davis Ferrer devient directeur de la Coupe Davis 21/06/2022 À 10:34