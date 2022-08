"Il aurait été génial d'avoir Nick dans l'équipe mais, malheureusement, il n'était pas disponible". Lleyton Hewitt, le capitaine de l'Australie, a annoncé la nouvelle dans un communiqué, balayant définitivement les rumeurs annonçant un retour de Kyrgios en Coupe Davis. Il faut dire que le joueur de 27 ans n'a toujours pas revêtu les couleurs de son équipe nationale depuis... 2019.

Ad

Boudé par son sélectionneur au profit d'Alex De Minaur l'an dernier, les solides performances de Nick Kyrgios depuis sa finale à Wimbledon en juillet lui assuraient pourtant une place dans la sélection. Depuis son brillant parcours londonien, Kyrgios, 28e mondial, a remporté l'Open de Washington début août et atteint les quarts de finale de l'Open canadien. Des résultats qui prouvent qu'il est dans la forme de sa vie.

Coupe Davis Les Bleus sans Monfils pour le début de la Coupe Davis IL Y A 14 HEURES

De Minaur meneur de l'Australie face aux Bleus

L'équipe australienne sera menée par Alex de Minaur et Thanasi Kokkinakis, en plus des joueurs de double Matt Ebden et Max Purcell. L'Australie jouera à Hambourg du 13 au 18 septembre prochain au sein de la poule C, comprenant également l'Allemagne, la France et la Belgique.

Côté Bleus, ce sont Benjamin Bonzi, Arthur Rinderknech, Adrian Mannarino et Nicolas Mahut qui ont été retenus par le capitaine Sébastien Grosjean pour représenter la France. "J’ai pris quatre joueurs car il y a malheureusement eu la blessure de Gaël qui devait être dans l’équipe. Je veux aussi donner la possibilité à un cinquième joueur d’intégrer l’équipe mais je veux attendre les différents résultats lors de la tournée américaine jusqu’à l’US Open", a expliqué Grosjean.

Coupe Davis Zverev de retour pour la Coupe Davis, suspense pour l'US Open IL Y A 18 HEURES