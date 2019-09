ATP Cup : les Bleus affronteront la Serbie de Djokovic

La nouvelle "ATP Cup" prend forme. Et le tirage au sort des groupes, qui a eu lieu à Sydney ce lundi, a offert à la France la Serbie de Novak Djokovic. Dans ce groupe A, l'Afrique du Sud complètera le plateau ainsi qu'une équipe restant à désigner. La France aura Gaël Monfils pour joueur nº1 (12e mondial). Dix-huit nations sont déjà qualifiées selon le classement arrêté le 9 septembre, en plus de l'Australie, pays hôte. Les cinq dernières nations seront déterminés le 13 novembre.

La compétition débutera par une phase de groupes (six poules de quatre équipes). Rafael Nadal, à la tête de l'Espagne, évoluera à Perth dans le groupe B avec le Japon, la Géorgie et une quatrième équipe à déterminer. Son suivant au classement ATP, Roger Federer, conduira la Suisse à Sydney dans le groupe C où ont été versées la Belgique, la Grande-Bretagne et une dernière équipe à venir.

Vingt-sept des trente premiers joueurs mondiaux ont accepté d'y participer ainsi qu'Andy Murray, dont le classement protégé a permis de qualifier la Grande-Bretagne.

La composition des groupes de la Coupe du monde ATP (5 joueurs par équipe) :