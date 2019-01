La Suisse de Federer et Bencic titrée face à l'Allemagne de Zverev et Kerber

C'est la Suisse qui règne à Perth. Roger Federer et Belinda Bencic se sont imposés samedi face à Alexander Zverev et Angelique Kerber (4-0, 1-4, 4-3), qui représentaient l'Allemagne, pour remporter la Hopman Cup. Federer avait remporté la manche en simple messieurs, tandis que Kerber avait remporté la manche en simple dames, ce qui faisait de ce double mixte le match déterminant de cette finale.

Et pourtant, les Allemands étaient les grands favoris de la rencontre au vu de leurs classements. Mais dès le premier set, les deux Suisses ont mis les choses au clair et n'ont laissé aucune chance à leurs adversaires. La tendance s'est inversée sur le deuxième set, et la troisième manche a répondu à toutes les attentes, tant le match s'est joué de peu. La balle de match s'est jouée au point décisif du tie-break du dernier set, et c'est Zverev qui a craqué.

La France, qui avait remportée le trophée l'année dernière grâce à Richard Gasquet et Kristina Mladenovic, a terminé dernière de sa poule.