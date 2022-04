Semaine 1 du 4 au 10 avril : Houston et Marrakech en mise en jambes

Fayez Sarofim & Co. U.S. Men's Clay Court Championship (ATP 250)

Annulé lors des deux dernières années en raison du Covid-19, l'ATP 250 de Houston fait son grand retour cette saison. Aux côtés du tenant du titre Cristian Garin, Taylor Fritz, vainqueur à Indian Wells, Jenson Brooksby ou encore Nick Kyrgios font partie des engagés. Il s'agira d'ailleurs de l'unique tournoi sur terre battue de l'Australien

Grand Prix Hassan II (ATP 250)

Le tournoi de Marrakech n'avait plus eu lieu non plus depuis 2019. A l'époque, Benoît Paire s'y était imposé, mais, blessé, il ne défend pas son titre cette année. Richard Gasquet est ainsi le seul Français en lice au Maroc, où Félix Auger-Aliassime est la tête de série numéro 1 et le seul membre du Top 20 en lice. Le talentueux Lorenzo Musetti fait aussi partie des engagés.

Semaine 2 du 10 au 17 avril : Monte-Carlo, premier grand rendez-vous du printemps

Rolex Monte-Carlo Masters (Masters 1000)

Stefanos Tsitsipas remet en jeu son titre sur le Rocher. Mais le Grec aura fort à faire avec le retour à la compétition du numéro 1 mondial Novak Djokovic qui a été privé de tournée nord-américaine car non vacciné. Alexander Zverev ou encore le phénomène espagnol Carlos Alcaraz, titré à Miami, seront aussi de la partie. Blessés, Rafael Nadal et Daniil Medvedev seront les deux grands absents, le Russe pourrait même manquer toute la saison sur terre en raison d'une hernie inguinale.

Semaine 3 du 18 au 24 avril : les adieux catalans de Robredo, et Djoko devant les siens

Barcelona Open Banc Sabadell (ATP 500)

A ce stade, la présence de Rafael Nadal, champion en titre et 12 fois sacré à Barcelone, est encore incertaine en raison d'une côte fêlée. Battu sur le fil après une énorme finale l'an passé, Stefanos Tsitsipas figure sur la liste des engagés, de même que Casper Ruud, finaliste récent à Miami. A noter que Tommy Robredo fera ses adieux au tennis de haut niveau en Catalogne.

Serbia Open (ATP 250)

Organisé au Novak Tennis Center où s'entraîne régulièrement Novak Djokovic, le tournoi de Belgrade avait connu deux éditions en 2021 : la première remportée par Matteo Berrettini et la seconde par le numéro 1 mondial serbe. Il n'y a plus qu'une date cette année et le "Djoker" s'y produira bien devant les siens. Andrey Rublev et Gaël Monfils ont aussi prévu d'y faire un tour.

Semaine 4 du 25 avril au 1er mai : Zverev en reconquête en Bavière, "F2A" au Portugal

BMW Open by American Express (ATP 250)

Deux membres du Top 10 occuperont vraisemblablement les rangs de tête de série 1 et 2 à Munich : Alexander Zverev et Casper Ruud. Numéro 3 mondial, l'Allemand tentera d'y décrocher un troisième titre et de se relancer plus globalement au cours de ce printemps sur terre après un début de saison sur dur décevant. Tenant du titre, le Géorgien Nikoloz Basilashvili sera également présent.

Millenium Estoril Open (ATP 250)

Remporté par Richard Gasquet en 2015 pour sa première édition, le seul tournoi portugais de l'année est organisé pour la 7e fois à Estoril. Félix Auger-Aliassime et Diego Schwartzman ont notamment prévu d'y participer. L'an passé, c'est le gaucher espagnol Albert Ramos Vinolas qui avait raflé la mise.

Semaine 5 du 1er au 8 mai : le roi Nadal a priori de retour chez lui

Mutua Madrid Open (Masters 1000)

C'est la deuxième étape majeure de la préparation à Roland-Garros. S'il récupère comme prévu de sa blessure, Rafael Nadal devrait pouvoir jouer et recevoir les encouragements du public madrilène de la Caja Magica. Mais l'altitude, qui rend les balles plus difficiles à contrôler et favorise les grands serveurs, pourrait compliquer les choses pour le Majorquin, d'ailleurs battu par Alexander Zverev en 2021. L'Allemand était alors allé chercher le titre, battant Matteo Berrettini en finale.

Semaine 6 du 8 au 15 mai : tous les chemins mènent à Rome pour les cadors

Internazionali BNL d'Italia (Masters 1000)

Troisième et dernier Masters 1000 de ce printemps sur ocre, le Masters 1000 de Rome fait figure de répétition générale avant Roland-Garros. Dans des conditions qui se rapprochent davantage de celles du Grand Chelem parisien, ce sera vraisemblablement l'opportunité parfaite pour les Nadal, Djokovic, Tsitsipas et autres Alcaraz de peaufiner les derniers réglages. L'an dernier, le Majorquin y avait décroché une nouvelle "decima" face au Serbe qui avait retrouvé confiance de son côté.

Semaine 7 du 15 au 21 mai : ultimes échanges des deux côtés des Alpes avant Paris

Gonet Geneva Open (ATP 250)

Remporté par Casper Ruud en 2021 dans le cadre bucolique du Parc des Eaux-Vives, le tournoi de Genève avait vu les projecteurs se braquer sur lui à l'occasion de la participation de Roger Federer. Le Bâlois ne sera pas au rendez-vous cette fois, mais le champion sortant norvégien et son adversaire en finale Denis Shapovalov ont annoncé leur participation.

Open Parc Auvergne-Rhône-Alpes Lyon (ATP 250)

Il fait partie des cinq tournois français dans le calendrier ATP et le palmarès des vainqueurs des quatre premières éditions - Jo-Wilfried Tsonga en 2017, Dominic Thiem en 2018, Benoît Paire en 2019 et Stefanos Tsitsipas en 2020 - en dit long sur son pouvoir d'attraction. Parmi les engagés déjà connus figurent Tsonga et Gaël Monfils, de même que Cameron Norrie et Aslan Karatsev.

Semaines 8 et 9 du 22 mai au 5 juin : le bouquet final à la porte d'Auteuil

Roland-Garros (Grand Chelem)

Pour conclure en beauté ce printemps chargé sur terre, place au deuxième Majeur de l'année. Rafael Nadal y aura l'occasion de creuser l'écart sur ses deux rivaux historiques du Big 3 dans la course aux Grands Chelems avec un hypothétique 22e sacre. A moins que Novak Djokovic, qui l'avait battu spectaculairement l'an dernier en demi-finale, ne conserve son bien, ou que Carlos Alcaraz ne poursuive sa folle ascension. Une chose est certaine : les enjeux seront grands sur l'ocre parisien.

Coucher de soleil sur le court Philippe Chatrier, lors de Rafael Nadal - Richard Gasquet - Roland-Garros 2021 Crédit: Getty Images

