C’est le grand absent du top 20 mondial à Flushing Meadows, mais Juan Martin Del Potro n’est pas du genre à renoncer. Miné par les blessures dans sa carrière, l’Argentin est une nouvelle fois passé par la case chirurgie voici deux mois pour se faire opérer d’une fracture de la rotule du genou droit. Il a repris le chemin de la rééducation pour tenter un nouveau retour sur les courts, et il touche au but. Le désormais 16e joueur mondial a annoncé la bonne nouvelle sur une vidéo sur son compte Instagram.

"Bonjour à tous ! Je voulais vous saluer et vous annoncer que je serai bientôt de retour sur les courts", a commencé Del Potro tout sourire dans une salle de sport où il effectue des séances de renforcement musculaire. "Je ne connais pas encore la date exacte, mais dans les jours qui arrivent, vous allez avoir de super nouvelles. Je voulais aussi vous remercier de tout le soutien et l’amour que vous m’avez témoignés pendant les semaines difficiles qui ont suivi l’opération", a-t-il ajouté à l’intention de ses fans et du grand public.

Prêt pour la fin de saison indoor ?

Déjà opéré trois fois des poignets, l’Argentin avait subi un autre coup dur en se fracturant la rotule du genou droit lors du Masters 1000 de Shanghai en octobre 2018. Il avait alors décidé de ne pas se faire opérer, déclarant forfait pour l’Open d’Australie en janvier 2019. Après un premier retour prématuré lors du tournoi de Delray Beach en février, il avait retrouvé la compétition en mai à Madrid, puis avait montré un niveau prometteur à Rome et par séquences à Roland-Garros.

Mais une rechute lors du tournoi sur gazon du Queen’s en juin l’avait finalement contraint à subir une intervention chirurgicale. Depuis, Del Potro a régulièrement donné de ses nouvelles, illustrant les grandes étapes de sa rééducation par des photos, comme celle de l’abandon des béquilles. Il y a quelques jours, il a aussi publié une vidéo de ses exercices physiques en piscine ou dans une salle de sport, donnant ainsi du baume au cœur à tous ses admirateurs.

L'Argentin ne pourra pas défendre les 1200 points de sa finale à Flushing Meadows l'an dernier et va donc connaître une chute vertigineuse au classement (aux alentours de la 70e place mondiale). Mais ce ne serait pas une première pour lui qui a toujours su rebondir et retrouver les sommets. Il nous tarde désormais de le voir envoyer ses grands coups droits à nouveau sur les courts du monde entier et pourquoi pas dès l'automne prochain en indoor.