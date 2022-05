Tennis

Di Pasquale : "Medvedev à Wimbledon, je ne comprends pas pourquoi il ne peut pas jouer"

ROLAND GARROS - Guerre en Ukraine : le tennis doit-il s'en mêler ? C'est le débat de l'émission. Arnaud Di Pasquale et Jean-Paul Loth s'expriment sur les expulsions des joueurs Russes et Biélorusses. Nos consultants pointent notamment la différence entre la compétition par équipe et le circuit.

00:02:56, il y a une heure