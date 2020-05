Distanciation, huis clos, balles marquées... L'ITF donne ses recommandations pour la reprise

Alors que le bal des exhibitions locales a commencé vendredi en Allemagne malgré le coronavirus, la Fédération internationale de tennis (ITF) a publié une série de recommandations à respecter pour reprendre le jeu. L'instance autorise ainsi seulement l'organisation de simples à huis clos pour le moment.

"Reprise !" Il faudra encore attendre longtemps pour entendre la célèbre annonce de l'arbitre de chaise sur les circuits professionnels féminin et masculin. Mais à défaut de compétitions internationales classiques, de multiples matches sont organisés dès vendredi à Coblence en Allemagne et un peu partout dans les prochaines semaines (Floride, académie Mouratoglou, Rafa Nadal Academy...). Pour encadrer ce retour au jeu aussi bien pour les amateurs que pour les professionnels, la Fédération internationale de tennis a décidé de publier un guide de recommandations à respecter pour minimiser les risques de transmission du coronavirus.

Tennis Berrettini, Opelka, Paul et Sandgren réunis pour une exhibition en Floride IL Y A 37 MINUTES

Six règles minimales ont ainsi été identifiées :

- Eviter tout contact physique (comme une poignée de main à la fin du match), les joueurs doivent respecter au moins deux mètres de distance entre eux ;

- Contourner le filet à l'opposé l'un de l'autre lors des changements de côté ;

- Utiliser des balles différentes : chacun devra avoir sa boîte et marquer ses balles avant de jouer ;

- Ne pas partager son équipement (raquettes, serviettes, bouteilles d'eau, etc.) ;

- Ne jouer qu'en simple ;

- Ne jouer qu'à huis clos.

A ces mesures fondamentales s'ajoutent d'autres recommandations (non obligatoires) fortes comme la multiplication des tests ou le fait de ne jouer qu'en plein air. En France, par exemple, il sera possible de rejouer en simple et en plein air à partir du 11 mai.

Tennis Dos en vrac, match de légende et chaudes larmes : US Open 2006, le crépuscule du dieu Agassi IL Y A 39 MINUTES

Play Icon