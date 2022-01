Maxime Battistella : Murray de retour dans le Top 20

Il en est encore loin. Avant l'Open d'Australie, Andy Murray pointe à la 135e place mondiale et a besoin d'invitations pour participer aux plus grands tournois, ce qui lui vaut d'ailleurs régulièrement quelques critiques. Mais à mon humble avis, cette situation ne perdurera pas bien longtemps pour la bonne et simple raison que je vois l'ex-numéro 1 mondial faire une remontée spectaculaire au classement lors des prochains mois.

Lors de la seconde partie de la saison dernière, il a réussi à enchaîner les tournois pour la première fois véritablement depuis son retour d'une lourde opération à la hanche fin 2019. De Cincinnati à Stockholm, il a enchaîné pas moins de 11 tournois en trois mois (Challenger de Rennes inclus), jouant 23 matches (12 victoires, 11 défaites) et ne semblant plus souffrir outre mesure physiquement. Pour preuve, pendant cette période, il a fait tomber deux Top 10 - Hubert Hurkacz à Vienne et Jannik Sinner à Stockholm - et s'est distingué par quelques performances de choix pas toujours récompensées, comme sa défaite épique face à Stefanos Tsitsipas au 1er tour de l'US Open.

Depuis qu'il s'est lancé ce défi fou de rejouer avec une hanche en métal, Murray a régulièrement montré qu'il pouvait être dangereux sur un match. Mais il semble désormais en capacité de répéter les matches exigeants de manière plus rapprochée. Je ne le vois pas retrouver son tout meilleur niveau - il a d'ailleurs confié avoir changé de raquette pour compenser en partie sa perte de vitesse -, mais il est particulièrement déterminé à prouver qu'il peut encore jouer les trouble-fête.

Epaulé par un nouveau coach, le maître tacticien Jan de Witt, Murray n'a pas hésité à annoncer que 2022 serait une "saison-clé" pour lui et qu'il espérait bien s'offrir au moins une dernière percée en Grand Chelem, pourquoi pas jusqu'en demi-finale. Vœu pieux ou objectif atteignable ? Là est toute la question. Mais quand un champion de cette envergure se fixe ce type d'objectif, c'est qu'il s'en estime capable. Sa nouvelle victoire récente à Sydney contre Nikoloz Basilashvili, 23e mondial, est une preuve de plus de la puissance de sa volonté. Alors Murray Top 20 en fin de saison, j'y crois ! Cette belle histoire mérite d'être racontée.

Rémi Bourrières : Djokovic bloqué à 20 titres majeurs

Bon, d’accord, dans nos paris de l’année 2021, j’avais "annoncé" qu’il ne gagnerait pas plus d’un titre majeur. Je m’étais lamentablement planté, je m’en excuse et je repars ici à la charge avec d’autant moins de confiance en ma prédiction.

Mais il y a quand même des choses qui me font penser que cette prophétie pourrait ne pas être si absurde. Bien entendu, Novak Djokovic demeure à mes yeux le meilleur joueur du monde, il faudrait être solidement armé de mauvaise foi pour argumenter le contraire. Quand il est au sommet de sa forme, le Serbe semble injouable, pour n’importe quel adversaire. Sauf un, peut-être : le Covid...

La rocambolesque mésaventure du n°1 mondial en Australie l'a montré : sa réticence au vaccin paraît incompatible avec son métier de joueur de tennis. Et ça n’est que le début. Même s’il est accepté à Roland-Garros, comme l’a laissé entendre la Ministre des Sports Roxana Maracineanu, cela risque d’être encore une fois dans des conditions de préparation difficiles. Et ne parlons même pas de Wimbledon et de l’US Open.

Soyons clair : si Novak Djokovic maintient le cap de la non-vaccination, il ne pourra plus jamais exercer son métier tranquillement, ni partout. Et s’il se résigne, cela signifiera pour lui d’aller à l’encore de ses convictions dont la puissance, aussi contestables soient-elles, font aussi sa force. Donc ce sera s’affaiblir un peu. On a beau la prendre par tous les bouts, sa situation semble assez inextricable...

Honnêtement, je n'ai aucune idée de l'option qu’il choisira. D'un côté, je ne peux pas croire qu’il renonce à la course aux records, dont on sait l’importance qu’ils ont pour lui, pour une question de principes extra-sportifs. De l’autre, vu la manière dont il semble s’ériger en leader du "monde libre", je ne le vois pas se soumettre. Bien sûr, je fais confiance à son intelligence pour trouver le moyen de surmonter cette crise. Mais je crains qu’il n’y laisse des plumes. Et à bientôt 35 ans, ça pourrait coûter cher...

Louis Gilles : Trois Français en 2e semaine à Roland

Envolé le zéro pointé de l'an dernier à Roland ! Après la terrible disette de l'édition 2021, il y a des espoirs de mieux pour 2022. A l'instar de Gaël Monfils et Arthur Rinderknech, vainqueur pour l'un et finaliste pour l'autre des premiers tournois de la saison en Australie, les Tricolores entament l'année pied au plancher. De quoi espérer de belles performances porte d'Auteuil au printemps prochain, et espérer passer au-dessus de la moyenne de Français en deuxième semaine à Roland-Garros. Depuis 2000, elle est à 1,9.

La barre record de cinq Français en huitièmes de finale franchie en 2008 et 2015 semble tout de même inatteignable cette année. Les certitudes restent minces dans le clan français, mais les belles promesses des jeunes pousses et l'imprévisibilité du tableau féminin peuvent laisser croire à l'impossible. Si Benoît Paire arrive à réussir sa saison sur terre, si Gaël Monfils arrive à éviter les pépins physiques, et si Ugo Humbert arrive enfin à dompter ses faiblesses sur la terre battue parisienne, la deuxième semaine ne sera plus un mirage. Et on oubliera vite ce triste Roland 2021 pour nos Français.

Cyril Morin : Medvedev gagnera au moins deux Majeurs

Là où Novak Djokovic baigne dans l’incertitude, Daniil Medvedev surfe sur un vague d’assurance qui risque de se transformer en tsunami à mesure que 2022 avance dans le temps. Comme Alexander Zverev, il a fini 2021 en trombe. Mais, à la différence de l’Allemand, il a franchi le grand pas en avant qui peut tout changer : enfin soulever un trophée du Grand Chelem. A New York, sans doute là où le phénomène Medvedev s’est révélé aux yeux du grand public en 2019, le Russe a définitivement changé de dimension. De quoi faire de lui l’homme qui amassera le plus de Majeurs cette saison, à commencer par Melbourne. Histoire de prendre le pouvoir pour la première fois… et ne plus le lâcher ?

Pas si osé ? Sans doute. Sur dur, au meilleur des trois sets, il semble encore en avance sur la concurrence, Novak Djokovic mis à part. Le sort du Serbe, pour l’instant dépendant de l’évolution de la pandémie à l’échelle mondiale et de son statut vaccinal, ouvre un peu plus une porte déjà largement forcée depuis New York. Mais sur terre et gazon, la dynamique est toute autre. Alors, peut-il vraiment être celui qui gagne le plus de Majeurs ? Oui, car Medvedev est systématiquement en progrès.

Sur cette terre qu’il déteste tant, il avait atteint les quarts de finale l’an passé, après avoir fait sauter quelques verrous mentaux. Sur gazon, ses qualités naturelles, de vraies armes sur cette surface, vont finir par prendre le dessus quand il aura résolu ce petit complexe. De quoi en faire un cador dans les quatre tournois principaux, un challenger à minima à Paris et Londres, un favori à Melbourne et New York. Et l’homme de l’année 2022.

Laurent Vergne : 2022 sera l'année Zverev

Il y a un an, j'avais brillamment prédit dans ces mêmes paris de la saison que Dominic Thiem deviendrait numéro un mondial au cours de l'année. C'était particulièrement bien vu. Chat échaudé craint sans doute l'eau froide, mais je retente quand même ma chance avec un pari du même type pour l'autre star germanophone du tennis masculin, Alexander Zverev. Oui, je pense que 2022 sera l'année où la grande gigue allemande ouvrira son palmarès majuscule et s'installera, à un moment ou un autre, sur le trône du classement ATP.

Pourtant, Zverev part d'encore plus loin que Thiem. Il est N°3 mondial, l'Autrichien était N°2. Ce dernier avait déjà remporté un Grand Chelem, ce qui n'était pas le cas de l'Allemand. Mais c'est justement un argument en faveur de Zverev. Il a faim et se sent tout près désormais du Graal tennistique. Thiem, lui, indépendamment de sa blessure, a connu une terrible baisse de tension après avoir enfin décroché son premier Grand Chelem.

Oui, je crois que Zverev peut surpasser un Daniil Medvedev, face auquel il a peut-être tordu ce complexe tactique qu'il nourrissait en le battant lors du dernier Masters. Ce titre à Turin pour conclue 2021, avec des succès enchainés contre Djokovic et Medvedev, pourrait donner le ton de ce qui nous attend en 2022. Depuis son titre olympique à Tokyo, l'Allemand n'est plus le même joueur. Il y a de moins en moins de faiblesses dans son jeu, et de plus en plus de certitudes dans sa tête. Alors, c'est vrai, toutes ses grandes conquêtes ont été jusqu'ici en deux sets gagnants. Il lui reste à franchir le cap en Grand Chelem. Mais il y a tout de même de bonnes raisons de penser que son heure est venue.

Sébastien Petit : Humbert dans le Top 10 mondial

Pour finir, une note d'optimisme pour le tennis français. L'année 2021 avait été noire pour le clan tricolore, l'année 2022 sera bleue. Et je ne dis pas ça pour la rime, mais pour Ugo Humbert. Et je le vois entrer dans le Top 10 cette saison. OK, l'an passé, j'ai pu dire la même chose... Une année qu'il a terminée blessé et pendant laquelle l'imprévisible Nick Kirgios lui avait fait ravaler deux fois ses bonnes intentions en Grand Chelem. Mais il y a des raisons d'y croire, encore : hormis Djokovic, Humbert a déjà réussi à battre ceux qui suivent le Serbe dans le Top 5 mondial, à savoir Andrey Rublev, Stefanos Tsitsipas, Alexander Zverev et Daniil Medvedev. Et ça, tout le monde ne peut pas en dire autant.

Si on voulait grossir le trait, nous dirions que le Français est même invaincu face au Russe, actuel n°2 mondial, battu deux fois en autant de rencontres, mais évidemment, ça ne fait pas tout. Cela dit, sa victoire en début d'année a remis une pièce dans la machine à espérer : c'est la première fois que le Français battait un joueur classé dans le Top 3 mondial ! (la première fois, Medvedev était 5e) Pour un joueur qui n'avait plus disputé de match officiel depuis fin septembre 2021 et qui n'était pas censé jouer l'ATP Cup, l'effet de surprise était de taille ! D'autant plus que le Russe a mené un set, un break avant de se faire renverser. Cela a fini de me convaincre que 2022 serait, pour lui, l'année du bien mieux.

L'éclosion d'Arhtur Rinderknech et la percée d'Hugo Gaston dans le Top 100 vont donner un attrait supplémentaire à cette saison et un coup de boost dans le clan tricolore où Gaël Monfils tient toujours aussi fermement la barre. Une sorte de tourbillon où tout le monde se tire vers le haut. Ce dernier est 19e mondial et est capable de tout. Humbert est 31e, avec une percée au 25e rang courant 2021 et une marge de progression assez nette. Malgré une année assez décevante de façon générale, il a quand même remporté le tournoi de Halle, un ATP 500 sur gazon, surface où il a signé son meilleur parcours en Grand Chelem avec un huitième de finale à Wimbledon en 2019. D'ici là, il n'aura que des points à prendre.

