Pour sa deuxième édition, l'ATP Cup a été contrainte de réduire la voilure : au lieu des 24 sélections originelles éparpillées dans trois villes australiennes, elles ne sont plus que 12 qui s'affrontent à Melbourne, coronavirus oblige. Mais cela n'empêchera pas le tournoi de mettre en scène la plupart des cadors du circuit : 13 membres des 15 meilleurs joueurs du monde seront au rendez-vous. Seuls Roger Federer, qui a fait l'impasse sur ce début de saison australien à cause de son genou, et David Goffin (car la Belgique ne fait pas partie des 12 équipes) ne s'y produiront pas dans le Top 15.

D'ailleurs le Top 4 - Novak Djokovic, Rafael Nadal, Dominic Thiem et Daniil Medvedev - sera à pied d'oeuvre dès le coup d'envoi de cette ATP Cup, mardi 2 février. Côté français, Gaël Monfils et Benoît Paire en simple ainsi que Nicolas Mahut et Edouard Roger-Vasselin en double seront de la partie. Ils entameront la compétition le lendemain contre l'Italie de Fabio Fognini et Matteo Berrettini.