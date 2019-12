La tentation était trop grande. Les années 2010 ont regorgé de matches mémorables. A l'heure de nous pencher sur les plus significatifs sur le circuit masculin, nous avions d'abord envisagé d'être raisonnables et de vous livrer un Top 10. Puis, sans triturer plus que de raison notre mémoire, en l'espace de trois minutes à peine, vingt rencontres avaient surgi. Problème. En retenir seulement dix nous semblait donc non seulement impossible, mais presque "criminel".

Une telle étroitesse aurait laissé de côté des duels remarquables. Alors nous sommes partis sur un Top 50. Croyez-le ou non mais, même en élargissant la liste, il a fallu opérer des choix douloureux pour laisser certains combats non négligeables de côté. Bien d'autres y auraient eu toute leur place.

Une fois ces cinquante matches choisis, encore fallait-il les classer. Il s'agit là d'un exercice par nature subjectif et même assez vain, mais il faut le prendre pour ce qu'il est et rien de plus : un jeu, d'abord, source de débats sans fin (donc savoureux), mais aussi et surtout l'occasion de raviver des souvenirs et de rendre hommage à la fois aux monstres sacrés du circuit et à ses principaux seconds rôles.

La partie la plus agréable de ce "travail" fut d'ailleurs de nous replonger dans la lecture d'anciens articles et plus encore dans le visionnage de plusieurs heures de matches. Pour être franc, nous avions un peu oublié certaines de ces pépites et il aura été plaisant de les redécouvrir. Nous avons essayé de tenir compte à la fois de la qualité pure des matches, de leur impact émotionnel, de leur portée historique et de leur contexte. La plus grosse part du gâteau revient évidemment aux rencontres du Grand Chelem mais là aussi, nous avons fait notre possible pour varier au maximum les plaisirs.

D'ici vendredi, vous retrouverez donc ici 50 matches (51, plutôt, vous comprendrez très vite pourquoi dès lundi) qui, chacun à leur manière, ont laissé une trace dans cette période si riche pour l'histoire du tennis masculin. Nous ne doutons pas que certains d'entre vous râlerons de ne pas voir figurer parmi ce Top 50 un match cher à votre mémoire d'amoureux du tennis ou à votre cœur de supporter d'untel ou untel. De même, nos choix dans les 10 premiers, sans parler du numéro un, ne manquera pas de susciter approbation chez certains et colère froide chez d'autres.

Rassurez-vous, nous n'étions même pas d'accord entre nous et ce classement est le fruit d'opinions variées, comme le sont les vôtres, et d'un compromis permanent. Mais nous avons pris beaucoup de plaisir à ce petit jeu. Maintenant, place aux résultats. Notre Top 50 des matches des années 2010 sera à découvrir de lundi à vendredi.