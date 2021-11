C'est une prise de parole majeure. Si Novak Djokovic s'était déjà inquiété du sort de Peng Shuai plus tôt dans la semaine en conférence de presse, il s'est engagé bien plus fortement vendredi après sa 3e victoire en autant de matches au Masters. Dans le sillage d'une mobilisation de plus en plus massive face à la censure par le pouvoir chinois de la joueuse de 35 ans, le numéro 1 mondial a salué l'initiative du président de la WTA Steve Simon de ne plus jouer en Chine si le statu quo persistait.

"La WTA se dit prête à se retirer de Chine à moins que ce problème ne soit résolu ? Je soutiens à 100 % cette position. Ce qui arrive n'est pas commun, je ne sais pas si c'est déjà arrivé auparavant", a estimé le Serbe. Peng Shuai avait ainsi accusé dans un texte publié sur le réseau social Weibo l'ancien vice-Premier ministre chinois Zhang Gaoli d'agression sexuelle voici un peu plus de deux semaines. Dans la foulée, son message avait été supprimé et le silence imposé sur le sujet par le pouvoir chinois.

Toute la communauté du tennis doit la soutenir

"Toute la communauté du tennis doit la soutenir ainsi que sa famille, pour s'assurer qu'elle est en sécurité et entendue. Si des tournois se tenaient sur le sol chinois sans que cela ne soit résolu, ce serait un peu étrange", a-t-il ajouté.

En creux, Djokovic se dit donc ouvert à l'idée d'un boycott par l'ATP également de la tournée en Chine la saison prochaine, si l'affaire ne se dénouait pas. Une position également adoptée par Nicolas Mahut qui a appelé à l'unité des joueurs sur ce sujet.

