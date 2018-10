Djokovic sur son début d’année : "J’ai dit à mes proches que je ne voulais plus jouer au tennis"

L’homme en forme du circuit, c’est lui. C’est simple, depuis Wimbledon, personne n’arrive à la cheville de Novak Djokovic, redevenu le mutant qu’il était lors de ses années de domination. La conséquence est simple : le Serbe devrait repasser sur le trône mondial avant la fin de l’année 2018. Pourtant 22e au début d’année, rien ne dirigeait l’actuel numéro 2 mondial vers une telle rédemption.

Après avoir coupé six mois en 2017, il avait mis du temps à retrouver des sensations à la suite de son opération du coude. De déconvenues en déconvenues, Djoko avait galéré comme jamais en début d’année. À tel point qu’il aurait émis l’idée d’arrêter définitivement le tennis professionnel. Dans le programme de télévision ‘Da Mondza Ne’, il l’a reconnu de vive voix.

" Je n’ai pas honte d’avoir parlé de retraite "

"Les mois que j’ai vécu post-opération, j’avoue que je ne suis pas passé par des moments et des pensées très très bonnes. Un jour, en mars, j’ai réuni mon entourage et je leur ai dit que je ne voulais plus continuer à jouer au tennis, a-t-il avoué. Ils sont tous restés en état de choc".

"Je n’étais pas sûr de ce que je disais mais je n’ai pas honte de l’avoir dit" a-t-il expliqué après coup. Comment en est-il sorti ? Avec abnégation, comme d’habitude. "En avril, j’ai fait une réunion avec mes anciens coaches (Marian Vajda et Gebhard Gritsch, NDLR) et on parlé des stratégies à long terme pour revenir au top. On a fixé un calendrier qui me permettait de connaître mon pic de forme à l’US Open mais il est arrivé avant, lors de la saison sur gazon à Wimbledon". La suite, on la connaît. Elle est d’autant plus folle quand on la compare à ce soir de mars où le Djoker a failli quitter le circuit.